Cinque titoli italiani e due medaglie nel Trofeo delle Regioni: la Canottieri Limite chiude in grande stile la stagione estiva a Gavirate

Si chiude con un bilancio particolarmente ricco di soddisfazioni l'ultima trasferta della stagione estiva per la Società Canottieri Limite ASD MAC Autoadesivi – Tinghi Motors -Paci Paolo Siderurgica- Banca di Cambiano 1884- Giannelli Assicurazioni, protagonista nel fine settimana a Gavirate in occasione del Campionato Italiano Sprint, sulla distanza dei 500 metri, e del Trofeo delle Regioni, dedicato alle categorie Allievi e Cadetti.

Sono cinque i titoli italiani Sprint conquistati dagli equipaggi della Canottieri Limite, ai quali si aggiungono un oro e un bronzo nel Trofeo delle Regioni.

Particolarmente significativo il risultato arrivato dal settore femminile. Per la prima volta nella sua storia la Canottieri Limite si è presentata a un Campionato Italiano con un otto femminile e l'esordio non avrebbe potuto essere più prestigioso: Vittoria Ancillotti, Irene Coresti, Giulia Faggioli, Elena Giuntini, Emma Luchetti, Rebecca Lensi, Giorgia Piroddi e Norma Villa, con Elia Cerami al timone, hanno conquistato la medaglia d'oro, laureandosi Campionesse d'Italia Sprint.

Un risultato che rappresenta motivo di particolare soddisfazione per la società e che testimonia la crescita del vivaio femminile della Canottieri Limite, sempre più numeroso e competitivo e capace di affacciarsi con ambizione anche agli appuntamenti più impegnative della stagione agonistica.

A rendere ancora più significativo il risultato femminile è arrivato anche il titolo italiano nel quattro senza U18, conquistato da Vittoria Ancillotti, Irene Coresti, Emma Luchetti e Rebecca Lensi. Due successi che raccontano la qualità e la crescita di un gruppo di ragazze che sta diventando sempre più protagonista all'interno della società.

Nel settore maschile sono arrivati altri tre titoli italiani. Nel quattro con U18, Mattia Carboncini, Matteo L'Ala, Zeno Rizzo e Pietro Villa, con Francesco Urso al timone, hanno conquistato il titolo di Campioni d'Italia Sprint.

Medaglia d'oro anche per l'otto U18 maschile, composto da Daniele Bellucci, Mattia Carboncini, Stefano Della Rossa, Samuel Hernandez, Matteo L'Ala, Zeno Rizzo, Samuele Sartiani e Pietro Villa, con Elia Cerami al timone.

A completare il bottino del Campionato Italiano Sprint il titolo conquistato nel quattro senza Over 17 maschile da Cesare Borlenghi, Edoardo De Vito, Tommaso Laganà e Leonardo Sostegni.

Quinto posto invece per il due senza U18 maschile di Andrea Pelella e Duccio Cianti, e non supera il turno di qualificazioni Marta Lensi sul singolo femminile U18, entrambi gli equipaggi al primo anno in questa categoria.

Parallelamente al Campionato Italiano Sprint si è disputato il Trofeo delle Regioni, che ha visto alcuni giovani atleti della Canottieri Limite vestire i colori della Rappresentativa Regionale Toscana.

Grande risultato nell'otto Cadetti maschile, dove Gioele Bucci e Alessandro Arfaioli, inseriti nell'equipaggio toscano, hanno conquistato la medaglia d'oro.

Medaglia di bronzo per Lavinia Cianti e Camilla Lensi nel quattro di coppia Allieve, mentre Anita Tosi Vagnoli ha chiuso al quarto posto nel doppio Cadette e Stefano Mori al sesto posto nel singolo Cadetti, entrambi in gara con equipaggi della rappresentativa regionale.

Con Gavirate si chiude così l'ultima gara del periodo estivo. Una stagione intensa, ricca di appuntamenti e soddisfazioni, che ha visto crescere e affermarsi tanti giovani atleti della Canottieri Limite.

Ora una breve pausa prima della ripresa dell'attività agonistica nel mese di ottobre, quando prenderà il via la stagione invernale con le tradizionali gare di fondo.

Un'estate che si chiude nel migliore dei modi, con cinque titoli italiani, due medaglie nel Trofeo delle Regioni e, soprattutto, la soddisfazione di vedere un vivaio che continua a crescere, nel settore maschile come in quello femminile, costruendo giorno dopo giorno il futuro della Canottieri Limite.

Fonte: Ufficio Stampa

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