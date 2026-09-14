Colpo da 200mila euro in gioielleria, indagini a Massa

Cronaca Massa
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Un colpo da circa 200mila euro tra gioielli e preziosi: i ladri sono entrati in azione la notte scorsa in una gioielleria nel centro di Massa, in galleria a viale Democrazia.

Secondo una prima ricostruzione, il furto sarebbe stato portato a termine da una banda composta da almeno sei persone, che avrebbero agito con un piano preciso e in tempi molto rapidi.

Dopo aver forzato la saracinesca, sono entrati nei locali e si sono diretti subito verso la cassaforte. Quest'ultima è stata portata via insieme al prezioso contenuto. Mentre alcuni componenti del gruppo erano all'interno, altri sarebbero rimasti fuori come 'palo'.

Il rumore provocato dall'irruzione ha svegliato diversi residenti, alcuni dei quali hanno chiamato i carabinieri. Quando i militari sono arrivati sul posto, la banda aveva già fatto perdere le proprie tracce. Si indaga.

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