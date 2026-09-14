Una donazione all'asilo nido per ricordare la custode Daniela Buti

Una donazione in memoria di Daniela Buti, la storica custode e cuoca dell'asilo nido il Bruco, in piazza Giusti a Castelfranco di Sotto. I figli, Arianna e Davide Salvadori hanno voluto ricordarla così, con una donazione di libri proprio all'asilo dove per tanti anni la mamma aveva prestato servizio. Questa mattina Arianna, Davide e la sorella di Daniela Buti, Derna, hanno consegnato il libri alla scuola, alla presenza del sindaco Fabio Mini e dell'assessore Nicola Sgueo.

“Ci è sembrato il modo migliore per ricordare nostra madre - ha spiegato la figlia Arianna -, con i soldi che erano stati donati in occasione del suo funerale abbiamo deciso di realizzare una donazione per il nido e le educatrici ci hanno detto che i libri sarebbero stati utili. Un gesto che portasse il nome di nostra madre, proprio nella scuola doveva aveva lavorato per tanti anni. Nostra madre, Daniela, prese servizio nell'asilo subito dopo l'apertura nel 1980 e vi è rimasta fino alla pensione”.

“Quando Arianna e Davide mi hanno chiamato e riferito la loro idea, sono rimasto molto colpito. Credo che nel passato nessuno avesse mai pensato di ricordare uno dei propri genitori con un gesto così simbolico e allo stesso tempo utile”, ha spiegato il sindaco Fabio Mini. “I libri sono il cibo della mente in qualunque tipo di scuola e ringrazio i familiari di Daniela Buti per questa attenzione che hanno manifestato verso l'asilo nido anche con questo ultimo gesto. Per questo anno scolastico le insegnanti del bruco avranno dei libri in più da leggere ai bambini e questa è una cosa bellissima, saranno uno strumento utilissimo per la loro crescita, fondamentale per loro e per tutta la nostra comunità”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

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