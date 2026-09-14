Fratres Fucecchio, due giornate che uniscono scuola, sport e solidarietà

Due giornate ricche di emozioni e partecipazione hanno visto protagonisti il Gruppo Fratres Fucecchio, le scuole del territorio e lo sport giovanile, in due iniziative accomunate dagli stessi valori: il dono, l'altruismo e il senso di comunità. La mattinata di sabato si è aperta con la premiazione del Concorso Fratres Fucecchio, che ha coinvolto le classi delle scuole primarie in un percorso dedicato alla cultura della donazione del sangue e della solidarietà, in memoria dello storico presidente del gruppo donatori, Tommaso Cardini. Gli alunni hanno realizzato elaborati originali e significativi, dimostrando grande creatività e sensibilità. Presente per l'amministrazione comunale l'assessore al sociale Emiliano Lazzeretti, con l'ente che ha patrocinato i due eventi oggetto di questa comunicazione.

La graduatoria del concorso

1ª classificata

- Classe 4ª B – Scuola “G. Carducci”

2ª classificate ex aequo

- Classe 4ª – Scuola “G. Bardzky” (Ponte a Cappiano)

- Classe 4ª D – Scuola “G. Carducci”

3ª classificate ex aequo

- Classe 4ª – Scuola “1° Maggio” (Galleno)

- Classe 4ª – Scuola “C. Collodi” (Querce)

Nel pomeriggio di domenica si è invece conclusa la 24ª Coppa “Francesco Ghimenti”, storico torneo organizzato in collaborazione con la Folgore Basket e dedicato alla memoria di una figura fondamentale nella storia dei Donatori Sangue Fratres Fucecchio e della comunità fucecchiese. Ad aggiudicarsi l'edizione 2026 – riservata alla categoria Under 14 - è stata l'US Livorno in finale contro le padrone di casa del Ficeclum; terze le ragazze di Playher Prato, quarte le giovani atlete del CMB Valdarno.

A rappresentare il Comune di Fucecchio c'era il vicesindaco con delega allo sport Fabio Gargani, che ha preso parte a una giornata nella quale i valori dello sport si sono intrecciati con quelli della donazione e della solidarietà.

"L'amministrazione comunale - sottolinea la sindaca Emma Donnini - si congratula con tutti i bambini e le bambine che hanno partecipato al concorso, con l'US Livorno per la vittoria della Coppa “Francesco Ghimenti” e con le altre squadre e ringrazia il Gruppo Fratres Fucecchio, i volontari, gli insegnanti e tutte le società sportive per il prezioso impegno nel promuovere i valori più autentici della nostra comunità"