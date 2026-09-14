Furto in ditta a Pontassieve, rubati macchinari per la fresatura

Furto nella notte in una ditta di meccanica di precisione a Pontassieve, in provincia di Firenze. Nel mirino dei ladri è finita la Dini srl, dove alcuni ignoti sono riusciti a entrare dopo aver forzato la cancellata esterna dell'azienda e una porta d'ingresso laterale.

Una volta all'interno, i malviventi hanno rubato alcuni macchinari utilizzati per la fresatura di precisione, per poi allontanarsi. L'entità della refurtiva e dei danni provocati all'azienda è ancora in corso di quantificazione.

A far scattare l'intervento è stato il sistema anti-intrusione, che ha fatto partire l'allarme. Sul posto sono quindi intervenuti le guardie giurate, il titolare della ditta e una pattuglia dei carabinieri.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Pontassieve, impegnati a ricostruire la dinamica del furto e a individuare i responsabili.