Grave un uomo dopo un incidente a Petrazzi, arriva Pegaso

Una persona è stata portata in gravi condizioni in ospedale dopo un incidente stradale a Petrazzi, frazione di Castelfiorentino. Si tratta di un uomo che era in sella alla sua moto.

Verso le 15 di oggi, lunedì 14 settembre, si sarebbe scontrato con un'auto per motivi ancora da chiarire. I fatti sarebbero avvenuti nell'area tra via Chini e la vecchia 429. Sul posto è presente la polizia municipale per i rilievi e per la dinamica.

L'uomo alla guida della moto è stato soccorso subito dall'automedica e dall'ambulanza della Misericordia di Castelfiorentino. È stato allertato anche l'elisoccorso che ha portato il ferito a Careggi.