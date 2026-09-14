La Mortadella di Prato diventa dolce e salata: quattro maestri pasticceri la reinterpretano al Mortadella di Prato Day

Tradizione, identità del territorio e creatività artigiana si incontrano in occasione del Mortadella di Prato Day, l'iniziativa promossa da Confartigianato Imprese Prato in programma giovedì 17 settembre, alle ore 18.30, al Giardino Banci Buonamici di Prato.

Una serata dedicata alla Mortadella di Prato IGP, prodotto profondamente legato alla storia e alla cultura gastronomica pratese, che sarà protagonista di un originale incontro tra produttori e maestri pasticceri, chiamati a reinterpretarla con preparazioni capaci di valorizzarne caratteristiche, gusto e versatilità.

Dopo i saluti istituzionali, sarà infatti lo showcooking dei maestri pasticceri a entrare nel vivo della serata. Quattro gli appuntamenti in programma, a partire dalle 18.45, con protagonisti Massimo Peruzzi, in collaborazione con Macelleria Marini; alle 19, il Biscottificio Antonio Mattei, in collaborazione con Salumificio Mannori; alle 19.15, Nuovo Mondo Pasticceria, in collaborazione con Salumificio F.lli Conti; e alle 19.30, Luca Borgioli, in collaborazione con Tradizione Salumi. Il Salumificio Ro-Ma offrirà l’assaggio della Mortadella di Prato in purezza.

Una sequenza di preparazioni e degustazioni che metterà in luce un aspetto particolarmente interessante della Mortadella di Prato: la capacità di dialogare con linguaggi gastronomici differenti e di diventare materia prima per nuove interpretazioni, senza perdere il legame con la tradizione.

La serata sarà condotta da Stefano Chini e vedrà inoltre l'intervento di Francesco Bernocchi, autore del libro “La Mortadella di Prato”, che contribuirà a ripercorrere la storia e le tradizioni legate a questo prodotto, offrendo al pubblico un ulteriore punto di vista sul valore culturale e gastronomico della Mortadella di Prato.

Il Mortadella di Prato Day nasce quindi con l'obiettivo di celebrare un'eccellenza locale, ma anche di raccontare il ruolo delle imprese artigiane nella conservazione e nell'evoluzione del patrimonio gastronomico del territorio. Un patrimonio che continua a vivere proprio grazie alla capacità di produttori e professionisti di innovare, sperimentare e creare nuove occasioni di conoscenza e valorizzazione.

L'ingresso è gratuito e le degustazioni saranno offerte gratuitamente fino a esaurimento. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni: s.marchesi@prato.confartigianato.it

Fonte: Confartigianato Imprese Prato