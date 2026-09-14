Minaccia commerciante per avere mille euro, arrestato per estorsione

Dopo aver chiesto dei soldi ad un commerciante, un uomo è stato arrestato dai carabinieri di Lucca in flagranza di reato per estorsione, al termine di un'indagine che ha documentato l'illecita consegna di denaro. L'arresto, viene spiegato dal Comando provinciale, è avvenuto nel corso di un incontro tra l'indagato e un negoziante della città.

L'operazione è stata condotta dai militari del Nucleo operativo e radiomobile con il supporto delle stazioni di Lucca e Ponte a Moriano, in seguito alla segnalazione di un commerciante che si era rivolto all'Arma dopo aver ricevuto una richiesta estorsiva da parte di un conoscente. Quest'ultimo, secondo quanto ricostruito, tramite minacce e ritorsioni avrebbe avanzato una richiesta indebita per un totale di mille euro.

Ieri mattina i carabinieri hanno monitorato l'incontro tra i due, accertando che il 49enne si era recato presso l'esercizio commerciale, reiterando con insistenza la richiesta di denaro. Di fronte all'atteggiamento minatorio, proseguono i militari in una nota, il commerciante ha consegnato 250 euro nel tentativo di allontanare l'uomo. I carabinieri, che avevano osservato la scena a distanza di sicurezza, sono intervenuti immediatamente dopo la consegna, recuperando il denaro e restituendolo alla vittima, procedendo all'arresto in flagranza. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della procura di Lucca l'uomo, un 49 già noto alle forze dell'ordine, è stato condotto presso il carcere di Lucca a disposizione dell'autorità giudiziaria.