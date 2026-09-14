Mita Academy, la nuova sede è in memoria di Fabio Sequi

Porterà il nome di Fabio Sequi la sede di Bagno a Ripoli della Fondazione ITS Academy MITA, il polo di alta formazione per i professionisti della moda e del Made in Italy che ha trovato casa nella ex scuola elementare di Croce a Varliano. L’omaggio al giovane cittadino di Grassina, scomparso nel 2023 a soli 35 anni per salvare due persone in mare a San Vincenzo, è stato fortemente voluto sia dall’amministrazione comunale che dall’Istituto in accordo con la famiglia.

Una intitolazione, quella a Sequi dell’Istituto per i professionisti della moda, che ha una doppia valenza. È una dedica al giovane morto da eroe, esempio altissimo di coraggio e altruismo insignito dal Quirinale della Medaglia d’oro al valore civile alla memoria. Ma anche un omaggio al suo percorso professionale: Fabio infatti era un talento creativo che aveva scelto la moda come mestiere e strada da seguire.

L’intitolazione dell’Istituto è avvenuta stamani alla presenza della mamma e del babbo di Fabio, Luciana e Nedo Sequi, dei familiari e degli amici, del sindaco Francesco Pignotti, del direttore generale della Fondazione ITS Academy MITA Antonella Vitiello e del presidente pro tempore Maurizio Del Vecchia, delle autorità civili e militari e dei referenti di numerose aziende del territorio.

Chi varcherà la soglia del MITA da oggi sulla facciata troverà ad accoglierlo una targa con la seguente dedica: “Fabio Sequi, Medaglia d’oro al valor civile alla memoria di un giovane di straordinario coraggio, ha sacrificato la propria vita per salvarne due, incarnando il più alto senso di altruismo. Il MITA Academy vuole essere simbolo di creatività e speranza, custodendo per sempre la luce del suo esempio”.

A parlare a nome della famiglia Sequi, il babbo di Fabio, Nedo, che ha ringraziato commosso tutti i presenti, l'amministrazione e il MITA per la decisione di intitolare la scuola al figlio. La cerimonia si è aperta con l'esecuzione dell'Inno da parte della violinista Chiara Bizzarri e con la benedizione effettuata da don Fabio Masi alla presenza anche del vicario don Umberto Cavini.

“La storia di Fabio è una ferita che fa ancora male, tutta la comunità di Bagno a Ripoli da quel tragico 6 agosto 2023 soffre per la sua scomparsa stringendosi intorno alla famiglia, alla sua mamma e al suo babbo, che sono persone eccezionali – ha affermato il sindaco Francesco Pignotti -. La nostra comunità deve essere orgogliosa di avere un luogo, da oggi, intitolato a Fabio. Un ragazzo normale, con sogni, prospettive, ambizioni e una vita davanti, che di fronte a due persone in difficoltà non ci ha pensato due volte, l’istinto di aiutarle è stato più forte della paura, e ha sacrificato la propria vita per salvare quella degli altri”. “Il fatto che questo luogo sia una scuola che torna a vivere, per di più un istituto per futuri professionisti della moda, il settore in cui Fabio lavorava con passione, talento e dedizione, è un messaggio per tutti i giovani e non solo che qui si formeranno – aggiunge Pignotti -. Che Fabio possa essere un faro, una stella polare, per il suo coraggio, l’altruismo disinteressato di un ragazzo che non è rimasto indifferente, un esempio di generosità per le generazioni future”.

“È un momento importante, non solo per la nostra crescita, ma soprattutto per il significato profondo che questa giornata porta con sé - ribadisce il direttore della Fondazione ITS Academy MITA Antonella Vitiello -. Vogliamo che questo spazio educativo, creativo e formativo sia anche un luogo di valori. Qui continueremo a formare giovani che desiderano costruire competenze solide nel settore della moda, ma intendiamo farlo con una visione più ampia: imparare a lavorare con serietà e metodo, coltivare creatività e identità sviluppare professionalità, sì, ma anche umanità, ricordare che ogni talento diventa più grande quando si accompagna all’attenzione verso gli altri. A tutti diciamo grazie: alle istituzioni, alle persone che hanno reso possibile questo progetto, e a chi ogni giorno rende MITA Academy una realtà viva. E un grazie speciale va a chi ci ha permesso di celebrare Fabio Sequi in questa sede: perché tenere vivo il suo esempio significa dare futuro a chi verrà. Che questa scuola sia un punto di partenza e un punto di riferimento”.

“Oggi ci ritroviamo qui, a Bagno a Ripoli - prosegue il presidente Maurizio Del Vecchia - per intitolare una delle nuove sedi di MITA Academy a un giovane eroe. È un momento importante, non solo per la nostra crescita, ma soprattutto per il significato profondo che questa giornata porta con sé. Questa sede è intitolata a Fabio Sequi. E quando parliamo di Fabio, non parliamo soltanto di un nome: parliamo di talento, di passione per la moda, ma soprattutto parliamo di una scelta di vita. Fabio ha dimostrato che la qualità più grande che una persona può esprimere è la responsabilità verso gli altri: il coraggio di fermarsi, di agire, di provare a salvare. Qui continueremo a formare giovani che desiderano costruire competenze solide nel settore della moda—ma intendiamo farlo con una visione più ampia” .

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa

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