Mobilità green, a Empoli mozione M5S-BE per incentivare l'acquisto di e-bike e cargo bike

Il consigliere comunale di Empoli Jacopo Maccari, del gruppo Movimento 5 Stelle, ha presentato una mozione, firmatari anche i consiglieri del gruppo Buongiorno Empoli, per incentivare la mobilità sostenibile attraverso l'introduzione di un bando comunale a sostegno dell'acquisto di e-bike e cargo bike a pedalata assistita.

La proposta nasce dalla considerazione che il traffico veicolare rappresenta la principale fonte di pressione ambientale nei centri urbani, con effetti diretti su qualità dell'aria, rumore e vivibilità degli spazi pubblici. Secondo i proponenti, la diffusione delle biciclette elettriche e della micro-mobilità a zero emissioni può contribuire a sostituire una parte significativa degli spostamenti brevi e medi normalmente effettuati in auto, con benefici misurabili sulla salute pubblica e sulla riduzione della congestione.

La mozione richiama l'esperienza di numerosi Comuni italiani che hanno già attivato bandi analoghi, con contributi fino all'80% del prezzo di acquisto. Sulla base di queste buone pratiche, i due gruppi consiliari impegnano il Sindaco e la Giunta a:

• attivare un bando comunale per l'erogazione di incentivi all'acquisto di e-bike e cargo bike a pedalata assistita nuove di fabbrica, riservato ai residenti;

• definire un contributo percentuale sul prezzo di acquisto (IVA inclusa), con massimali differenziati: fino al 50-80% del prezzo per le e-bike, con tetto massimo di 500 euro, e fino al 50-80% per le cargo bike, con tetto massimo di 1.000 euro, non cumulabile con altri contributi pubblici;

• valutare un'erogazione in due tranche, la prima all'approvazione della domanda e la seconda al raggiungimento di una soglia minima di utilizzo del mezzo, ad esempio 400 km percorsi in 6 mesi;

• introdurre criteri di priorità e premialità, riservando particolare attenzione ai nuclei familiari con ISEE più basso e prevedendo un incremento del contributo in caso di contestuale rottamazione di un veicolo inquinante;

• semplificare l'accesso alla misura attraverso una procedura online con identità digitale (SPID/CIE/CNS), documentazione essenziale e possibilità di pagamento diretto al rivenditore o di rimborso al beneficiario;

• stanziare una dotazione finanziaria pluriennale, con una prima annualità di riferimento e la possibilità di integrare le risorse comunali con fondi regionali, nazionali o europei dedicati alla mobilità sostenibile.

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