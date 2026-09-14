È morto Filippo Baldassarre Fanti: guidò il Consorzio del Brunello per un decennio

"Il Consorzio del Vino Brunello di Montalcino esprime cordoglio per la scomparsa di Filippo Baldassarre Fanti, titolare di Tenuta Fanti e presidente del Consorzio dal 1998 al 2007". A darne notizia è stato il Consorzio stesso con una nota stampa.

Figura profondamente legata a Montalcino e alla sua storia vitivinicola, nei primi anni Settanta Fanti trasformò la proprietà di famiglia - appartenente ai Fanti fin dal 1800 - da azienda mezzadrile a realtà vitivinicola, imprimendo una svolta decisiva al suo percorso. Da allora ha dedicato la propria attività alla valorizzazione dei vigneti e del territorio, affiancato negli anni dalle figlie Elisa ed Elena.

Alla guida del Consorzio per quasi un decennio, Fanti ha dato un contributo significativo al percorso di crescita, consolidamento e affermazione della denominazione.

"Il Consorzio, a partire dal presidente Giacomo Bartolommei, si stringe con affetto alle figlie Elisa ed Elena e a tutta la famiglia Fanti, esprimendo le più sentite condoglianze", conclude la nota.

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