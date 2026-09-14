È morto Filippo Baldassarre Fanti: guidò il Consorzio del Brunello per un decennio

Cronaca Montalcino
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Titolare di Tenuta Fanti, guidò il Consorzio dal 1998 al 2007

"Il Consorzio del Vino Brunello di Montalcino esprime cordoglio per la scomparsa di Filippo Baldassarre Fanti, titolare di Tenuta Fanti e presidente del Consorzio dal 1998 al 2007". A darne notizia è stato il Consorzio stesso con una nota stampa.

Figura profondamente legata a Montalcino e alla sua storia vitivinicola, nei primi anni Settanta Fanti trasformò la proprietà di famiglia - appartenente ai Fanti fin dal 1800 - da azienda mezzadrile a realtà vitivinicola, imprimendo una svolta decisiva al suo percorso. Da allora ha dedicato la propria attività alla valorizzazione dei vigneti e del territorio, affiancato negli anni dalle figlie Elisa ed Elena.

Alla guida del Consorzio per quasi un decennio, Fanti ha dato un contributo significativo al percorso di crescita, consolidamento e affermazione della denominazione.

"Il Consorzio, a partire dal presidente Giacomo Bartolommei, si stringe con affetto alle figlie Elisa ed Elena e a tutta la famiglia Fanti, esprimendo le più sentite condoglianze", conclude la nota.

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