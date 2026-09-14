Un 'Mukki Day' da record con oltre 15mila persone

È stato un Mukki Day da record quello che si è svolto ieri, domenica 13 settembre, nello stabilimento Mukki di via dell’Olmatello a Firenze. Oltre 15.000 persone hanno scelto di trascorrere una giornata alla scoperta del mondo del latte, confermando ancora una volta il successo di un appuntamento che da più di vent’anni riesce a coinvolgere generazioni diverse: famiglie fiorentine e visitatori arrivati anche da fuori città, bambini, nonni, appassionati e semplici curiosi.

Una grande festa che ha trasformato per un’intera giornata lo stabilimento Mukki in un luogo di incontro, gioco e condivisione, con attività pensate per tutte le età. Un risultato che premia una formula capace di rinnovarsi ogni anno, mantenendo però intatto lo spirito che ha fatto del Mukki Day un appuntamento atteso e amato dal pubblico.

A raccontare il successo dell’edizione 2026 sono anche i numeri delle attività: 1.500 bambini hanno partecipato al laboratorio di cucina Junior Mukki Chef, 800 quelli coinvolti nel Mukki Lab, mentre sono stati decine di migliaia i bambini che hanno giocato nell’area Mukki Games e nelle altre aree adibite ai giochi didattici. Particolarmente apprezzati anche gli assaggi e le degustazioni: migliaia di bicchieri di panna Mukki, 5.000 gelati Plasmon e oltre 5.000 caffè sono stati distribuiti nel corso della giornata. Sono invece 1.600 le persone che hanno scelto di visitare lo stabilimento e conoscere più da vicino il mondo Mukki.

Dalla visita alla Fabbrica del Latte ai laboratori scientifici del Mukki Lab, dai giochi ai percorsi dedicati ai più piccoli, fino alle degustazioni e alle attività con i partner, tra cui Mercafir, con la presenza del presidente Gianni Tapinassi, il programma ha offerto ancora una volta tante occasioni per scoprire, imparare e divertirsi insieme. Una partecipazione che dimostra quanto il Mukki Day sia diventato, nel tempo, molto più di una giornata dedicata al latte: è un momento di incontro con la città e con il territorio.

«Il Mukki Day è ormai la grande festa di Mukki, un appuntamento che ogni anno riesce a coinvolgere migliaia di persone e nel quale sono protagonisti anche i nostri dipendenti, che vivono questa giornata con particolare entusiasmo. Ma soprattutto è la festa delle famiglie toscane: un’occasione per grandi e piccoli di entrare nel mondo Mukki, scoprire un universo fatto di cose buone, di qualità e di valori importanti, sottolinea Luca Musumarra, Direttore Marketing di Centrale del Latte d’Italia.

La presenza oggi anche dell’Amministratore Delegato di Centrale del Latte d’Italia, Stefano Cometto, testimonia quanto questa iniziativa sia importante per tutto il Gruppo. Da sempre Mukki è vicina alle famiglie e profondamente legata al proprio territorio: il Mukki Day rappresenta in modo concreto questa vicinanza e ci permette di incontrare direttamente le persone, aprire loro le porte della nostra azienda e condividere i valori che ci accompagnano ogni giorno».

Il successo del Mukki Day 2026 conferma così il valore di un’iniziativa che, da oltre vent’anni, apre le porte dello stabilimento alla comunità e porta dentro la “casa del latte” migliaia di persone, creando un appuntamento capace di unire tradizione, innovazione, educazione e divertimento.

Un appuntamento che, anche quest’anno, ha lasciato il segno: 15.000 presenze e una grande festa vissuta insieme in una splendida giornata di sole.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate