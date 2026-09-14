Nuova settimana di attività per tutti i gusti a Palazzo Leggenda

Una nuova settimana di attività per tutti i gusti nella biblioteca delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi di via Paladini, Palazzo Leggenda. Dalla Torre delle storie, ai Manga digitali, alla creatività giocando passando per due pomeriggi da non perdere di Fuoricontèsto: ‘Ritratti del passato‘ e ‘Le idee che hanno cambiato la storia!’.

Ecco il programma: mercoledì 16 settembre 2026, alle 17 letture ad alta voce, tra racconti, sorrisi e tanta fantasia nella Torre delle storie. Da 3 a 7 anni. Giovedì 17 settembre, alle 17, penna e tavoletta grafica alla mano per realizzare le pagine del fumetto, condividendo idee, storie e tanti colori. Un pomeriggio coi manga digitali! Attività da 8 a 12 anni. Prenotazione consigliata.

E si arriva ai pomeriggi pensati all’interno della programmazione della rassegna ‘off’ Fuoricontèsto perché /contè.sto/ è a misura di bambine e bambini e questi sono gli appuntamenti da segnare subito in agenda: venerdì 18 settembre, alle 16.30, Ritratti dal passato: un viaggio tra libri e racconti dedicati a donne e uomini che, con coraggio, passione e determinazione, hanno lasciato un segno nel mondo. Al termine ogni bambina e bambino realizzerà il ritratto del personaggio che lo ha ispirato di più creando così una piccola galleria di protagonisti e protagoniste che hanno cambiato la Storia. Attività da 5 a 10 anni. Prenotazione consigliata.

Sabato 19 settembre, alle 16.30, arrivano Le idee che hanno cambiato la storia!: un percorso tra libri e biografie alla scoperta di inventrici, inventori, scienziate e scienziati che hanno trasformato curiosità e fantasia in idee capaci di cambiare il mondo. Ispirandosi alle grandi invenzioni della storia contemporanea, bambine e bambini realizzeranno una semplice invenzione o un oggetto immaginario, dando spazio alla propria creatività. Da 5 a 19 anni. Prenotazione consigliata.

Alle 10.30 del 19 settembre, Giochiamo a… Quale modo migliore per iniziare la giornata se non tra un colpo di dado e l’altro assieme a nuovi amici? Da 8 a 12 anni. Prenotazione consigliata.

Il programma dal 16 al 30 settembre 2026 è disponibile al link: https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/settembre-a-palazzo-leggenda-programma-dal-15-al-30-settembre/

ORARIO INVERNALE DI PALAZZO LEGGENDA – Si torna al ‘vecchio’ orario a Palazzo Leggenda: lunedì chiuso, martedì 9-13, mercoledì 15-19, giovedì 9-13/15-19, venerdì 15-19, sabato 9-13/15-19 e domenica chiuso.

Per informazioni e prenotazioni: Palazzo Leggenda, 0571 757873, sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it

Da segnare in agenda: apertura straordinaria della biblioteca comunale Renato Fucini in occasione di /contè.sto/ festival. Domenica 20 settembre, la biblioteca effettuerà il seguente orario: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Per informazioni sul festival e restare sempre aggiornati: www.contestofestival.it

E calendario alla mano, sabato 26 settembre torna “Civico 0” alla ‘Fucini’, alle 10, con il Gruppo di lettura della Fucini Preferireidino. Titolo del libro del mese: Libri insieme di Chiara Faggiolani, candidato al Premio Pozzale. Iniziativa a cura dell’associazione “Amici della Biblioteca Comunale Renato Fucini”.

Per informazioni: amicibibliofucini2@gmail.com

VETRINE – A Palazzo Leggenda è stata allestita una simpaticissima vetrina dedicata alle creazioni in cartone, alle scatole, ai tanti laboratori… e alle sorprese: ‘I Rompiscatole’. Mentre alla biblioteca comunale Renato Fucini la vetrina parla di ‘Indie Shelf’: libri in bella mostra degli editori indipendenti. Questo mese è dedicata alla Casa editrice Cliquot. Per consultare i titoli disponibili clicca qui https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/indieshelf/

Infine tutti i venerdì dalla 9.30 per “Civico 0”, il gruppo Sferruzza Sferruzza vi aspetta in biblioteca per nuovi laboratori consigli su uncinetto, maglia e tutto l’universo dei ferri e filo, a cura dell’associazione “Amici della Biblioteca Comunale Renato Fucini”. Per informazioni 0571 757840, biblioteca@comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa