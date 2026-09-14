Nuovo incendio nella pineta di Levante a Viareggio

Cronaca Viareggio
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Come per i roghi registrati questa estate l'ipotesi sarebbe quella del dolo. Indagini in corso

Incendio questo pomeriggio, lunedì 14 settembre, nella pineta di Levante a Viareggio. Il rogo fa seguito a quelli divampati questa estate. Da quanto emerso sono stati trovati focolai in più punti: tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un'origine dolosa, in linea con quanto già accaduto in precedenti episodi registrati nella pineta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le squadre dell'antincendio boschivo della Croce Verde di Viareggio, coordinate durante le operazioni di spegnimento dell'incendio dal direttore degli interventi antincendi boschivi della Regione Toscana. Proseguono da parte dei carabinieri forestali le indagini.

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