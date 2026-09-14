Pannelli in legno in fiamme in un terreno a Santa Lucia

Due squadre dei vigili del fuoco di Pisa sono intervenute alle ore 15:30 in via della Vittoria a Santa Lucia nel comune di Pontedera per incendio sterpaglie.
All'arrivo sul posto il personale ha prontamente estinto le fiamme che avevano interessato un appezzamento di terreno privato coinvolgendo una catasta di pannelli di legno, evitando che l’incendio si propagasse nell’area adiacente. L’abitato è stato interessato dal fumo dell’incendio.
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