Pegaso d'Oro dalla Regione alla Fiorentina per il Centenario

Una storia lunga un secolo che va ben oltre i titoli conquistati ed i successi in campo nazionale e internazionale, per la stretta identificazione tra Firenze e la sua squadra, per la passione dei suoi tifosi, per il modo in cui è sempre stata presente nella vita della sua città e dell’intera regione. Ma anche per l’immagine e i legami che questa società ha saputo creare ben oltre Firenze e la regione. E per l’impegno manifestato in tante circostanze per la promozione della cultura dello sport, con una particolare attenzione alle generazioni più giovani. Queste le motivazioni alla base del Pegaso d’oro della Regione che oggi, a Palazzo Strozzi Sacrati, il presidente Eugenio Giani ha consegnato al presidente della Fiorentina, Joseph Commisso, insieme al quale sono intervenuti anche la madre Catherine ed il direttore generale Alessandro Ferrari.

“È un onore – ha detto il presidente Giani - consegnare questo riconoscimento nelle mani di Joseph e Catherine Commisso: persone che tutta la città vuole per questa squadra e con le quali si è instaurato un rapporto di profonda umanità. Nel calcio dei fondi e degli interessi che si proiettano a livello internazionale, è fondamentale avere per la Fiorentina una famiglia, che aveva come riferimento Rocco Commisso e che adesso ha suo figlio e sua moglie, e che è in grado di portare avanti lo spirito ed i valori che questa società incarna. Soprattutto nel centenario della sua nascita. Oggi attribuiamo a questo simbolo di Firenze il massimo riconoscimento regionale proprio per quello che dal punto di vista sportivo, culturale e sociale essa ha rappresentato in questi cento anni di storia”.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa