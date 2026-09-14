La Polizia Stradale della Toscana saluta la Dottoressa Daniela Salvemini

È stato un saluto commosso, quello che il personale della Polizia Stradale della Toscana – alla presenza del Questore di Firenze Dottor Fausto Lamparelli, unitamente ad alcuni Dirigenti degli Uffici del capoluogo fiorentino, del Dirigente di Compartimento dottoressa Laura Pratesi, e del Vice Prefetto Aggiunto dottoressa Maria Trimboli della Prefettura di Firenze –, ha voluto rivolgere nei giorni scorsi alla Dottoressa Daniela Salvemini, dirigente della Sezione Polizia Stradale di Firenze, che tra qualche giorno toglierà l'uniforme per l'ultima volta.

Arrivata in Toscana nel 2023 per dirigere la sezione di Siena, la Dottoressa Salvemini ha poi guidato la Sezione di Livorno per concludere la sua carriera come Dirigente della sezione del capoluogo fiorentino.

Un percorso costellato da incarichi di grande responsabilità, ma anche di soddisfazioni e momenti difficili, affrontati sempre con empatia, fermezza e un sorriso incancellabile, capace di lasciare un segno indelebile in chi resta.

Oggi dopo circa 20 anni trascorsi nella Polizia Stradale saluta la Specialità e lo fa circondata dall’affetto di colleghi, dirigenti e donne e uomini della “sua” Stradale, per i quali è stata guida e punto di riferimento e in molti casi, silenziosa ma costante presenza nei momenti più delicati del servizio. Più che un saluto istituzionale è stato un momento di profonda commozione, in cui il senso del dovere ha lasciato spazio ai ricordi e agli sguardi lucidi e a un grazie che non aveva bisogno di parole: “grazie dottoressa per averci insegnato che la vera forza risiede nell’umiltà. Ora tocca a lei scrivere curva, dopo curva, la strada che preferisce”.

E mentre il volante della sezione di Firenze passa al Vice Questore della Polizia di Stato, dottor Saverio Cialdea, già dirigente della sezione di Arezzo, resta la certezza che alcune strade non si abbandonano davvero: si continuano a percorrere, anche da lontano, nel ricordo di chi ha saputo guidare con il cuore e con l’esempio, oltre che con la divisa.

Ora un nuovo viaggio inizia, insieme, per continuare a scrivere, giorno dopo giorno, la storia della Polizia Stradale in Toscana.

Fonte: Polizia di Stato di Firenze