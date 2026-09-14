Al Polo Carmignani una lezione aperta dedicata a Carlo Azeglio Ciampi

Cultura Pisa
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A dieci anni dalla scomparsa dell'ex presidente della Repubblica, l'Università di Pisa organizza il 16 settembre una lezione in ricordo del suo ex studente

Mercoledì 16 settembre, in occasione del decimo anniversario della scomparsa di Carlo Azeglio Ciampi, il professor Gian Luca Conti, docente di Diritto costituzionale e pubblico al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa, terrà la lezione aperta dal titolo 'Il senso mite delle istituzioni tra Prima e Seconda Repubblica: che cosa resta dello Stato quando cambia il senso della decisione politica?'. L'incontro si svolgerà dalle 10.30 alle 12 nell'Aula Magna del Polo Carmignani, in piazza dei Cavalieri.

Decimo Presidente della Repubblica, in carica dal 1999 al 2006, Ciampi fu studente dell'Università di Pisa. Nel 1941 si laureò in Lettere come allievo della Scuola Normale Superiore; nel 1946 conseguì una seconda laurea alla Facoltà di Giurisprudenza, discutendo una tesi intitolata 'La libertà delle minoranze religiose'.

Il legame con Pisa e con le sue istituzioni universitarie rimase vivo nel corso degli anni. Nel 2010, in occasione della ripubblicazione della sua tesi di laurea, Ciampi ricordò la città come il luogo nel quale si era compiuta gran parte della sua "formazione culturale e umana". Rievocando gli anni trascorsi alla Scuola Normale e all'Università, sottolineò inoltre di avere appreso proprio a Pisa "l'alfabeto della libertà" e maturato, attraverso l'incontro con i suoi maestri, una più profonda consapevolezza degli ideali di libertà e democrazia.

Fonte: Università di Pisa - Ufficio Stampa

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