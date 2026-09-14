"Ricordi di cucina toscana": storia e tradizioni nel giardino della Del Campana Guazzesi

Storia locale, personaggi e tradizioni gastronomiche sono stati al centro dell'incontro "Ricordi di cucina toscana", organizzato il 12 settembre nel giardino della APSP Del Campana Guazzesi di San Miniato.

L'iniziativa ha preso spunto dal libro dell'autore GL Tapinassi, proponendo un percorso attraverso la storia di San Miniato dagli anni del secondo conflitto mondiale fino ai giorni nostri, con un'attenzione particolare alla storia culinaria del territorio e alle esperienze della famiglia Tapinassi.

All'incontro hanno partecipato l'autore e la sorella Luigina. Sono inoltre intervenuti Beppe Chelli, Delio Fiordispina, Marta Micheletti e Renzo Ulivieri, con la moderazione di Silvia Tarquini.

A completare il pomeriggio è stato l'intervento musicale di Ezio Cenni, che ha accompagnato gli ospiti durante la degustazione delle tartine preparate da Luigina.

L'appuntamento ha rappresentato così un'occasione di confronto sulla memoria di San Miniato e sulla trasmissione delle tradizioni gastronomiche locali attraverso le vicende delle famiglie e dei personaggi del territorio.