Rubano gioielli e borse mentre i padroni di casa sono in vacanza

Un appartamento è stato svaligiato mentre la famiglia era in vacanza. Sono spariti gioielli e borse per un valore di 20 mila euro. Il colpo è stato messo a segno a Firenze, in piazza della Costituzione a due passi della Fortezza da Basso.

A scoprirlo sono stati i proprietari che al rientro, domenica pomeriggio, hanno trovato la porta danneggiata e l'appartamento a soqquadro. Dopo l'allarme al 112, sul posto sono intervenuti la volante e la polizia scientifica. Si indaga.

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