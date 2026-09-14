Sesa chiude il primo trimestre con oltre 900 milioni di ricavi: "Avanti su un modello di crescita sostenibile"

Il Consiglio di Amministrazione di Sesa S.p.A., operatore di riferimento nel settore Technology, Digital Platform e Vertical Application per imprese ed organizzazioni, in data odierna ha esaminato ed approvato il Resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 luglio 2026 relativo al primo trimestre dell’anno fiscale al 30 aprile 2027, redatto secondo i principi contabili UE-IFRS.

In un mercato digitale in crescita, sostenuto dalla domanda di soluzioni di gestione e protezione del dato e dall’adozione di AI ed automazione, Sesa chiude il 1Q 2027 centrando gli obiettivi del Piano Industriale, con tassi di crescita pari a circa due volte quelli di settore, rafforzando market share e ruolo di Digital Integrator che coniuga tecnologia, digital platform e vertical applications, con l’adozione di AI ed automazione, affiancando imprese e organizzazioni in ambiti cruciali quali digitalizzazione, innovazione dei modelli di business, gestione e protezione dei dati e contribuendo ad accrescerne capacità competitiva, sicurezza e sovranità digitale.

Nel periodo di 3 mesi al 31 luglio 2026 (1Q dell’esercizio al 30 aprile 2027), Sesa cresce high-single digit, in modo interamente organico ed in linea con il Piano Industriale 2027-2028, conseguendo, a livello consolidato, Ricavi ed Altri Proventi per Eu 901,1 milioni (+6,5% Y/Y), una Redditività Operativa (Ebitda) pari ad Eu 65,3 milioni, in aumento del 7,6% Y/Y, un Utile Netto (EAT) Reported pari ad Eu 25,4 milioni (+8,1% Y/Y), un Utile netto Adjusted pari ad Eu 32,1 milioni (+7,2% Y/Y) e un Utile netto Adjusted di Gruppo pari ad Eu 30,1 milioni (+7,1% Y/Y).

I Ricavi ed Altri Proventi consolidati evidenziano i seguenti trend nei settori del Gruppo (risultati Q1 2027 a confronto con il Q1 2026):

ICT VAS con Ricavi ed Altri Proventi pari ad Eu 536,9 milioni (+8,1% Y/Y, interamente di carattere organico), in continuità con il trend del FY2026, grazie alla crescente domanda di soluzioni dedicate alla gestione, sovranità e sicurezza del dato, anche a supporto dell’adozione di AI privata ed automazione;

Green VAS con Ricavi ed Altri Proventi pari ad Eu 127,4 milioni (+14,4% Y/Y), in linea con il trend di crescita organica double-digit del FY 2026, sostenuto tra l’altro dalla domanda di energia connessa alla digitalizzazione e, in particolare, allo sviluppo del mercato dei datacenter;

SSI con Ricavi ed Altri Proventi pari ad Eu 212,9 milioni (-3,2% Y/Y), in flessione a seguito della cessione di alcuni asset non strategici avvenuta nel FY 2026 e delle azioni di re-engineering organizzativo, con aspettativa di ritorno alla crescita a partire dal 2Q 2027;

Business Services, con Ricavi ed Altri Proventi pari ad Eu 40,8 milioni (+10,7% Y/Y), grazie al contributo dei contratti acquisiti nel FY 2026 ed alla crescente focalizzazione in ambito Piattaforme Digitali e Vertical Applications.

L’Ebitda consolidato si incrementa del 7,6% Y/Y, raggiungendo Eu 65,3 milioni vs Eu 60,7 milioni al 31 luglio 2025, con un Ebitda margin pari al 7,2% in lieve crescita Y/Y, grazie allo sviluppo double-digit conseguito nei settori Green, ICT VAS e Business Services.

Il contributo dei settori del Gruppo alla formazione dell’Ebitda al 31 luglio 2026 (risultati Q1 2027 a confronto con il Q1 2026) è il seguente:

ICT VAS con un Ebitda di Eu 24,6 milioni (+10,7% Y/Y) ed un Ebitda margin pari al 4,6% al 31 luglio 2026, in crescita vs 4,5% al 31 luglio 2025;

Green VAS con un Ebitda di Eu 7,7 milioni (+23,1% Y/Y) ed un Ebitda margin pari al 6,0% al 31 luglio 2026, in crescita vs 5,6% al 31 luglio 2025;

SSI con un Ebitda di Eu 22,9 milioni (-2,5% Y/Y, flat Y/Y al netto del disinvestimento di asset non strategici effettuato nel FY 2026), in miglioramento rispetto alla flessione del 2,7% del Q1 2026, ed un Ebitda margin pari al 10,8% al 31 luglio 2026 in crescita vs 10,7% al 31 luglio 2025, grazie ad una maggiore efficienza operativa;

Business Services con un Ebitda di Eu 8,6 milioni (+17,6% Y/Y) ed un Ebitda margin pari al 21,1% al 31 luglio 2026, in forte ed ulteriore crescita vs 19,9% al 31 luglio 2025 (18,8% nel FY 2026).

L’incremento del 7,6% Y/Y a livello di Ebitda riflette tra l’altro la crescente efficienza operativa a livello di Gruppo grazie alle azioni di re-engineering dei processi, la progressiva adozione di piattaforme digitali, AI ed automazione e lo sviluppo delle competenze, con 6.775 Risorse Umane al 31 luglio 2026 rispetto a 6.770 al 30 aprile 2026 e 6.593 al 31 luglio 2025 (+2,7% Y/Y, flat vs Q4 2026).

Il Risultato Operativo consolidato (Ebit) Adjusted è pari ad Eu 50,2 milioni, con un incremento del 6,2% Y/Y, dopo ammortamenti di beni materiali ed immateriali per Eu 14,1 milioni (+10,5% Y/Y) ed accantonamenti per Eu 1,0 milioni (+49% Y/Y).

Il Risultato Operativo consolidato (Ebit) è pari ad Eu 41,4 milioni (+7,5% Y/Y), dopo ammortamenti di immobilizzazioni immateriali di liste clienti e know how iscritte a seguito del processo di PPA per Eu 8,7 milioni (sostanzialmente in linea rispetto al Q1 2026).

Gli Oneri Finanziari Netti pari ad Eu 7,5 milioni, presentano una flessione dell’11,1% rispetto al Q4 2026 ed un incremento del 4,7% vs Q1 2026, in linea con il piano industriale.

Il Risultato Netto Consolidato Reported è pari ad Eu 25,4 milioni in crescita dell’8,1% rispetto ad Eu 23,5 milioni al 31 luglio 2025 e riflette la crescita della redditività operativa e le azioni di efficientamento della gestione operativa di Gruppo.

Il Risultato Netto Consolidato Adjusted è pari ad Eu 32,1 milioni al 31 luglio 2026 (+7,2% Y/Y). Il Risultato Netto Consolidato Adjusted di Gruppo al 31 luglio 2026 è pari ad Eu 30,1 milioni, in crescita del 7,1% Y/Y rispetto ad Eu 28,1 milioni al 31 luglio 2025.

La Posizione Finanziaria Netta (PFN) Consolidata Reported al 31 luglio 2026 è passiva (debito netto) per Eu 23,4 milioni in miglioramento vs Eu 64,9 milioni al 31 luglio 2025, a seguito della generazione di cassa derivante dalla gestione operativa, dopo investimenti LTM pari ad Eu 121 milioni (circa Eu 20 milioni nel solo Q1 2027) e buy-back e distribuzione di dividendi LTM pari a circa Eu 40 milioni.

La PFN consolidata al 31 luglio 2026, escluso i debiti IFRS, è attiva (liquidità netta) per Eu 149,8 milioni (in miglioramento vs Eu 148,8 milioni al 31 luglio 2025), mentre i debiti IFRS (debiti verso soci di minoranza per acquisizioni societarie e diritti d’uso in applicazione dell’IFRS16) sono pari ad Eu 173,3 milioni in diminuzione vs Eu 213,7 milioni Y/Y.

Nel trimestre in esame si rafforza ulteriormente il Patrimonio Netto consolidato, che al 31 luglio 2026 ammonta ad Eu 547,1 milioni vs Eu 521,5 milioni al 31 luglio 2025, nonostante Eu 40 milioni di dividendi e buy back LTM.

Alla luce dei risultati del trimestre in esame e del trend degli ordinativi, il Gruppo conferma la guidance del Piano Industriale 2027-28, con aspettative di crescita annuale nel range +5%/+7,5% a livello di Ricavi, +5%/+10% in termini di Ebitda e +7,5%/12,5% a livello di Group EAT Adjusted per il FY al 30 aprile 2027, grazie ad una crescita attesa high-single digit nei Settori Green VAS ed ICT VAS, double-digit nel Settore Business Services e low single-digit nel Settore SSI.

Il Gruppo proseguirà il proprio percorso di crescita e trasformazione industriale, quale Digital Integrator e partner per l’innovazione digitale di imprese ed organizzazioni, in un mercato in forte evoluzione, sostenuto dall’adozione diffusa di soluzioni di gestione, protezione dei dati e digital sovereignty, in cui assume crescente importanza lo sviluppo di AI privata ed automazione.

In attuazione della delibera assembleare di acquisto azioni proprie assunta lo scorso 27 agosto, il Consiglio di Amministrazione ha anche deliberato l’avvio di un secondo ed ulteriore programma di acquisto di azioni proprie del valore di Euro 5 milioni, che verrà eseguito, attraverso un intermediario specializzato e nel rispetto delle regolamentazioni applicabili vigenti, a partire dal prossimo 15 settembre anche in conclusione del precedente piano di buy back di Euro 5 milioni avviato lo scorso 27 agosto 2026.

La finalità del programma è di:

dotarsi di un portafoglio di azioni proprie da destinare a servizio di operazioni coerenti con le linee di sviluppo strategiche della Società in vista o nell’ambito di accordi con partner strategici, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di alienazione e/o scambio, permuta, concambio, conferimento, cessione o altro atto che comprenda l’utilizzo delle azioni proprie per l’acquisizione o cessione di partecipazioni o pacchetti azionari oppure altre operazioni di finanza straordinaria;

impiegare le azioni proprie per operazioni di sostegno della liquidità del mercato, così da facilitare gli scambi sui titoli stessi in momenti di scarsa liquidità sul mercato e favorire l’andamento regolare delle contrattazioni, in conformità con le disposizioni della normativa applicabile;

destinare (in tutto o in parte) le azioni proprie, all’esecuzione dei piani di incentivazione basati su strumenti finanziari ai sensi dell’art. 114- bis del TUF, approvati o che dovessero essere approvati dall’Assemblea dei Soci.

Il programma ha ad oggetto un numero di azioni Sesa del valore non superiore a complessivi Euro 5 milioni ed avrà decorrenza dal 15 settembre 2026 al 15 dicembre 2026.

Il programma sarà attuato nei modi e nei termini e nel rispetto dei limiti di prezzo deliberati dall’Assemblea del 27 agosto 2026; la Società si riserva di attuare successivi cicli di acquisto di azioni proprie nei limiti dell’importo complessivo di Euro 20 milioni, deliberato dalla medesima Assemblea dei Soci. Ai fini dell’attuazione del programma, la Società opererà attraverso un intermediario specializzato e, a tale fine, ha conferito specifico incarico a Intermonte SIM S.p.A., già intermediario incaricato dell’esecuzione del precedente programma di acquisto.

In particolare, l’intermediario incaricato di coordinare ed eseguire le operazioni su azioni proprie opererà in piena indipendenza dalla Società, adottando tutte le decisioni in merito alla negoziazione delle azioni, anche con riguardo ai tempi in cui effettuare l’acquisto delle azioni, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile e conformandosi, anche al di fuori dei casi di esenzione, alle condizioni di cui ai paragrafi n. 2 e 3 dell’art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 1052/2016.

Il commento dei risultati al 31 luglio 2026

"Proseguiamo nello sviluppo di un modello di impresa orientato alla crescita sostenibile, ispirato da alcuni elementi fondamentali: la crescita organica dei business core, la centralità delle persone e delle competenze, nonché il ruolo crescente dell’innovazione digitale quali fattori abilitanti della competitività delle imprese e del miglioramento della qualità della vita", ha affermato Paolo Castellacci, Presidente e fondatore di Sesa.

"In un mercato digitale italiano in crescita e con una profonda evoluzione della domanda, sostenuta dalla richiesta di tecnologia e soluzioni di gestione e protezione del dato abilitanti l’adozione di AI e automazione, avviamo il primo trimestre dell’esercizio 2027 conseguendo gli obiettivi del nostro Piano Industriale e crescendo ad una velocità doppia rispetto al mercato, interamente su base organica. Proseguiamo con determinazione il nostro percorso di trasformazione industriale in esecuzione del Piano 2027-28, rafforzando ulteriormente il nostro ruolo di Digital Integrator, che coniuga tecnologia, digital platform e vertical applications con l’adozione di AI e automazione affiancando imprese e organizzazioni in ambiti cruciali quali digitalizzazione, innovazione dei modelli di business, gestione e protezione dei dati e contribuendo ad accrescerne capacità competitiva, sicurezza e sovranità digitale", ha commentato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.

Fonte: Sesa SpA

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