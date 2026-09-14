Uomo armato di bisturi minaccia medici e carabinieri a Cisanello, arrestato 67enne

Un uomo di 67 anni, ricoverato all'ospedale di Cisanello a Pisa, è stato arrestato in flagranza di reato per minaccia aggravata dopo aver minacciato il personale sanitario e i Carabinieri intervenuti sul posto.

L'allarme è scattato intorno alle 2.50 dell'11 settembre, quando al Numero Unico delle Emergenze 112 è arrivata una richiesta di intervento per una situazione di pericolo all'interno dell'ospedale.

I militari della Sezione Radiomobile di Pisa, arrivati rapidamente nella struttura, hanno trovato il 67enne con un bisturi in mano, mentre minacciava il personale medico e sanitario presente.

Alla vista dei Carabinieri, secondo quanto riferito dall'Arma, l'uomo ha rivolto le minacce anche nei confronti dei militari. I Carabinieri sono quindi intervenuti riuscendo a disarmare il 67enne e a metterlo in sicurezza.

Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa di turno, che coordina le indagini, l'arresto è stato convalidato senza l'applicazione di alcuna misura cautelare nei confronti dell'uomo