A Cascina presentazione di "Non è un gioco, è azzardo" dell'onorevole Stefano Vaccari

Azioni che sono diventate comportamenti diffusi e che hanno seguito un graduale ma inesorabile percorso di normalizzazione possono nascondere ostacoli e risvolti pericolosi. È il caso delle varie forme di azzardo, ormai presenti capillarmente nei territori e a portata di smartphone nelle varianti online. Di fronte ai titoli roboanti che inneggiano a vincite milionarie ed alla mole di denaro (165 milioni di Euro nel 2025) raccolta su panorama nazionale, ci sono poi storie e vite che, spesso nel silenzio della vergogna e della disperazione, restano intrappolate nell’illusione del colpo che possa far svoltare esistenze difficili. Con un occhio particolare rivolto alle nuove generazioni, pericolosamente coinvolte in questa normalizzazione del fenomeno, come ci ricorda la recente ricerca Espad IFC-CNR (quasi il 10% dei maschi pisani 15-19 anni con prevalenza di azzardo problematico).

È su queste “storie che rimangono ai margini” che si sofferma il libro dell’onorevole Stefano Vaccari “Non è un gioco, è azzardo”, evidenziando contraddizioni, ferite connesse al fenomeno, intrecci sempre più stretti con le infiltrazioni malavitose, ma anche dando spazio all’impegno di istituzioni locali ed alla speranza che emerge dalle testimonianze di chi ha saputo chiedere aiuto, affrontare la dipendenza e riprendere la propria vita in mano.

Un libro, curato dal giornalista Marco Ciarafoni, che parla di azzardo intrecciando altre tematiche contemporanee che collocano la riflessione sul piano dei diritti, delle disuguaglianze, dell’attenzione alle fragilità, della protezione delle comunità e dei minori; e lo fa con contributi autorevoli, come la prefazione del Cardinale Zuppi, una sezione dedicata ai dati curata dal consulente della Commissione Antimafia Filippo Torrigiani, la postfazione di Luciano Gualzetti Presidente della Consulta nazionale Antiusura.

Impegnata sul territorio da oltre 10 anni in stretta connessione con le istituzioni e le realtà locali coinvolte dalla tematica attraverso spazi di ascolto, supporto educativo, eventi di sensibilizzazione e interventi di prevenzione, la cooperativa il Cammino promuove la presentazione del libro presso la sala consiliare del Comune di Cascina, corso Matteotti 90, per il giorno giovedi’ 24 settembre 2026 alle 18.00, con la presenza dell’autore-onorevole Stefano Vaccari.

Introdurranno l’evento il sindaco di Cascina Michelangelo Betti e l’assessora ai servizi sociosanitari Giulia Guainai: interverranno Marta Milianti (responsabile U.F. SerD Pisa), Sabrina Molinaro (dirigente di ricerca IFC-CNR), Don Emanuele Morelli (direttore Caritas Diocesana di Pisa), Paolo Martinelli (direzione nazionale ACLI con delega a Legalità e Giustizia).

L’evento è gratuito e aperto alla cittadinanza.

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio stampa

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