Al via nuovo anno scolastico a Cerreto Guidi, il piano delle manutenzioni

È partito a Cerreto Guidi l’anno scolastico 2026/2027; l’Amministrazione comunale ha effettuato gli interventi di manutenzione negli edifici che accolgono circa 800 giovani tra scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.

Per l’Amministrazione comunale investire sulle scuole e sulla sicurezza dei ragazzi è un impegno prioritario. E’stata così compiuta un’attenta verifica della condizione di tutti gli edifici per avere un quadro aggiornato della situazione e concordare gli interventi necessari. I lavori effettuati puntano a dare risposte costanti alle esigenze poste dai tanti edifici dislocati sul territorio, perché oltre a lavorare sulla realizzazione di nuovi plessi, è basilare tutelare l’esistente.

In particolare prima dell’inizio della scuola si è proceduto al ripristino del servo scala alla secondaria di primo grado, all’imbiancatura di una porzione della scuola dell’infanzia di Lazzeretto, al ripristino dei servizi igienici su tutti plessi, all’intervento fatto di concerto con Acque, per la riparazione delle perdite alla primaria di Stabbia, al taglio dell’erba delle aree a verde. Effettuata anche la pulizia dei canali di gronda pluviali del tetto dell’infanzia di Lazzeretto per il corretto deflusso delle acque. Compiute, infine, la verifica degli arredi e di tutte le opere di manutenzione ordinaria necessarie.

Con l’inizio del nuovo anno, il comune ha avviato i servizi di trasporto scolastico, di pre e di post scuola, mentre il servizio di mensa sarà attivo da lunedì 21 settembre