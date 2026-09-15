Anpas Poggibonsi, torna la scuola 'di soccorso'

Torna la formazione, tornano corsi, tirocini, prove e lezioni. Tutto per diventare soccorritore volontario di base ed avanzato. Si inizia il 21 settembre in via Dante, presso la sede dell’Associazione Pubblica Assistenza di Poggibonsi Odv. Frequentare il corso è gratuito, quello di base va avanti per 15 ore di lezione e 10 ore di tirocinio su mezzi ordinari. Mentre il corso avanzato ha una durata di 70 ore di lezione e 30 di tirocinio su mezzi di soccorso.

Cosa si studia? La gestione del trauma, le maxiemergenze, i presidi del soccorso, l’elisoccorso, il BLSD ovvero il Basic Life Support and Defibrillation, cioè l'insieme delle manovre di primo soccorso per aiutare una persona in arresto cardiaco, e il PBLSD Pediatric Basic Life Support and Defibrillation, ovvero il protocollo di rianimazione cardiopolmonare e di primo soccorso pediatrico, ideato per intervenire su lattanti (da 0 a 12 mesi) e bambini (da 1 anno alla pubertà) in caso di arresto cardio-respiratorio o ostruzione delle vie aeree.

“So benissimo, a partire della mia esperienza, che può sembrare faticoso e un percorso lungo - dice la presidente Antonella Checcucci – Ma invece quelle ore volano letteralmente via, passano velocemente. E lezione dopo lezione diventa sempre più interessante partecipare. C’è un obiettivo che anima tutto: fare il soccorritore, fare le emergenze, vivere quei momenti, dare di sé la parte migliore, saper rispondere nei momenti di stress. In primo luogo, non si fa tutto subito, per raggiungere i due livelli come sempre c’è un cammino da fare, in cui si imparano a conoscere strumenti, soluzioni, interventi, modi di lavorare, macchinari, i compagni di viaggio, gli autisti, il nostro stesso modo di reagire alle emozioni”.

“Il valore aggiunto è che si tratta sempre di una esperienza di gruppo - aggiunge Checcucci – Non si è mai soli nel percorso di formazione, non si è mai soli nelle emergenze, sia nei mezzi ordinari che in quelli di soccorso. Siamo sempre una squadra”.

Per informazioni basta scrivere alla Pubblica Assistenza di Poggibonsi a info@papoggibonsi.it o telefonare allo 0577 981736.

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