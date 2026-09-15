Il sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana Bernard Dika ha visitato nella scorse ore la sede operativa della Protezione Civile al Terrafino, Empoli, con la sindaca, delegata alla Protezione Civile dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa Simona Rossetti, insieme ai sindaci di tutti gli 11 Comuni del circondario.

L'incontro è stato l'occasione per illustrare nel dettaglio la struttura organizzativa e l'evoluzione del sistema territoriale che, a partire dal 2012, si è consolidato fino a diventare una rete altamente efficace nella gestione delle emergenze.

L'Unione opera su un territorio di 735 chilometri quadrati e garantisce la sicurezza e il presidio di oltre 170mila cittadini. Un coordinamento solido: volontariato, pianificazione e risposta omogenea.

Punto di forza del modello dell'Empolese Valdelsa è la rete di sussidiarietà: la convenzione intercomunale unisce 26 associazioni e oltre 1.000 volontari operativi, pronti a intervenire al fianco dei sindaci in qualsiasi scenario critico. Il sistema fa leva su 11 Piani di Protezione Civile comunali approvati e continuamente aggiornati in base alle peculiarità dei singoli territori, affiancati da procedure organizzative dei Centri Operativi Comunali (COC) pienamente condivise.

Questo assetto assicura una comunicazione dell'allerta e delle emergenze chiara, tempestiva e omogenea per tutta la popolazione.

Secondo il sottosegretario Dika: "Il modello di protezione civile dell’Empolese Valdelsa dimostra quanto il coordinamento strutturato e la tempestività di attivazione siano fattori decisivi per garantire la sicurezza dei cittadini. Quando ogni Comune, ogni volontario e ogni presidio operativo agiscono come un organismo unico, capace di attivarsi in pochi minuti, si riesce ad offrire una risposta omogenea ed efficace. Ringrazio le donne e gli uomini che fanno parte di questo sistema. Mettere al centro l’organizzazione, la condivisione delle procedure e la forza del volontariato, trasforma la collaborazione in una vera infrastruttura di protezione del territorio e di salvaguardia delle comunità".

L'organizzazione territoriale si distingue anche per il costante investimento sul fronte delle tecnologie d'avanguardia: il potenziamento dei Sistemi Informativi Territoriali (SIT) e l'elaborazione di ortofoto consentono una mappatura georeferenziata precisa, propedeutica all'impiego operativo di una flotta di droni dedicata all'analisi dei rischi e alla gestione delle emergenze. Oltre a far conoscere da vicino un'eccellenza gestionale, la visita del sottosegretario Dika ha posto le basi per rafforzare la collaborazione istituzionale con la Regione sul tema delle risposte strutturali post-emergenza.

"Occorre dare risposte concrete e strutturali post-emergenza – ha detto Simona Rossetti, delegata alla protezione civile dell’Unione, parlando a nome di tutti i sindaci – con la Regione dobbiamo individuare un percorso condiviso per condividere questi progetti, reperire le risorse necessarie e realizzare le opere. L'Unione dell'Empolese Valdelsa è pronta a fare la sua parte".

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate