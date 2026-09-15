Al via Bibliocura, a Palazzo Leggenda incontri di lettura come supporto alla salute

Mercoledì 30 settembre 2026, alle 17.30 a Palazzo Leggenda, si terrà il primo appuntamento pubblico nell'ambito del progetto Bibliocura - La terapia continua tra le pagine, ideato dalla biblioteca comunale 'Renato Fucini' di Empoli in collaborazione con Asl Toscana Centro e la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa per promuovere la lettura come supporto alla salute.

Sarà presentato il libro del pediatra e neonatologo Gherardo Rapisardi dal titolo 'Alla conquista del sonno' (Uppa Edizioni), dedicato alla gestione del sonno nei bambini da 0 a 6 anni.

Il libro si propone come una guida completa sul sonno tra 0 e 6 anni, per affrontare le difficoltà più frequenti e aiutare i bambini (e i loro genitori) a dormire bene.

L'evento, a ingresso libero, è realizzato con il contributo del Consiglio regionale della Toscana ai sensi della L.R. n. 10/2025.

IL PROGETTO BIBLIOCURA - Il progetto Bibliocura si articola attraverso la creazione di bibliografie specialistiche, create per rispondere a specifici bisogni informativi e di supporto terapeutico. Una selezione di testi chiari, scritti in modo semplice ma comunque scientificamente autorevoli, per acquisire consapevolezza su condizioni o patologie.

I libri diventano il mezzo per osservare i problemi da punti di vista differenti, sviluppare empatia, sconfiggere il senso di isolamento e solitudine che la malattia, il disagio psicologico portano con sé.

L'incontro del 30 settembre si inserisce nell'ambito della genitorialità, con testi scelti per orientarsi tra i dubbi dell'accudimento e le sfide della crescita (https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/bibliocura/genitorialita/)

Tutte le bibliografie sono disponibili sul sito della biblioteca, nella pagina dedicata all'iniziativa.

Per informazioni: Palazzo Leggenda tel. 0571 757873 sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa