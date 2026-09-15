Biblioteca 'Indro Montanelli': al via il dodicesimo anno dei Circoli di Lettura

Riparte a settembre la nuova stagione dei Circoli di Lettura della Biblioteca comunale "Indro Montanelli" di Fucecchio, un’esperienza che da dodici anni rappresenta uno dei punti di riferimento per gli amanti dei libri e della lettura condivisa. Il primo incontro del Circolo si è svolto il 25 marzo 2014 e, grazie alla crescente partecipazione, dal 2016 i gruppi sono diventati due, distinti e autonomi. Da allora i partecipanti si ritrovano ogni mese, da settembre a giugno, per confrontarsi su un libro scelto collettivamente e trasformare la lettura in un’occasione di dialogo, scoperta e socialità.

In questi dodici anni i numeri raccontano il successo dell’iniziativa: 136 incontri realizzati e 190 libri letti e discussi insieme. Un percorso arricchito anche da numerose attività culturali, tra presentazioni di libri e visite guidate in alcuni dei più importanti luoghi dedicati alla lettura e al patrimonio librario italiano, come la Biblioteca San Giorgio di Pistoia, l’Accademia della Crusca, la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, il Salone Internazionale del Libro di Torino e la Fondazione Mario Tobino di Lucca.

I libri vengono scelti sia tra le proposte della biblioteca sia attraverso i suggerimenti dei partecipanti, che individuano di volta in volta il titolo da leggere per l’incontro successivo. Sarà poi il personale della Biblioteca “Indro Montanelli” a reperire le copie necessarie per tutti gli iscritti.

"Invitiamo tutta la cittadinanza a unirsi ai Circoli di Lettura della Biblioteca – sottolinea l’assessore alla cultura Alberto Cafaro –. Si tratta di un’esperienza ormai consolidata e particolarmente felice, capace di mettere insieme il piacere e l’accrescimento personale che nascono dalla lettura con la voglia di socializzare, confrontarsi e costruire relazioni autentiche. Per questo rivolgo un invito a chi non ha mai partecipato: non è necessario essere grandi lettori, basta la curiosità di condividere un’esperienza, all'interno di quello che è un nostro patrimonio comune, la biblioteca".

I primi appuntamenti della stagione 2026-2027 sono in programma lunedì 21 settembre e martedì 22 settembre, alle 17.30, nella saletta della biblioteca. La partecipazione è libera e gratuita.

Per informazioni è possibile contattare la Biblioteca “Indro Montanelli” al numero 0571 268229 oppure scrivere a biblioteca.fucecchio@comune. fucecchio.fi.it .

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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