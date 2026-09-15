Al Circolo Arci Monterappoli prende il via 'Ascoltare, suonare, partecipare'

Al Circolo Arci Monterappoli si svilupperà, grazie al contributo di Fondazione CR Firenze, il progetto “Ascoltare, suonare, partecipare”. Dalla fine di settembre 2026 a febbraio 2027 una serie di iniziative che hanno al centro la musica in ogni sua declinazione e per ogni pubblico. Bambini e bambine, giovani e adulti e adulte saranno coinvolte in laboratori di jazz, esibizioni, jam session e open mic, concerti di musica classica e lirica.

Il progetto, presentato da Arci Empolese Valdelsa da un’idea del Circolo Arci Monterappoli, verrà realizzato all’interno del circolo con la collaborazione di Centro Attività Musicali di Empoli, Lizard, Conservatorio “P. Mascagni” di Livorno e Comune di Empoli. L’obiettivo è quello di rafforzare la partecipazione di soci e socie della frazione attraverso la musica come strumento di

aggregazione, formazione e inclusione. Il progetto si articola su tre linee di intervento: le attività rivolte ai più piccoli, quelle indirizzate ad un pubblico di giovani, gli eventi per adulti.

"Questo progetto rafforza l’aggregazione e la partecipazione diretta di un’intera comunità - spiega Valentina Papale, presidente Arci Empolese Valdelsa - ogni fascia di età avrà a disposizione attività per formarsi e crescere attraverso la musica. I nostri circoli rappresentano un presidio sociale imprescindibile e iniziative di questo tipo ne sono la dimostrazione più evidente. Per questo voglio ringraziare la Fondazione CR Firenze, che ha offerto un supporto fondamentale per la realizzazione del progetto".

"Da oltre un anno come Circolo Arci Monterappoli - afferma il vicepresidente Eugenio Pannocchi - stiamo portando avanti un lavoro di promozione culturale che coinvolga tutta la comunità. Fare aggregazione attraverso la musica secondo noi è il modo migliore per rendere protagoniste le persone e farle partecipare. Per questo vogliamo esprimere un ringraziamento a Fondazione CR Firenze per il sostegno".

"Come Centro Attività Musicali di Empoli - dichiara il presidente Marco Soldaini - abbiamo risposto positivamente a questa proposta perché nel nostro statuto abbiamo tra gli obiettivi la

divulgazione della cultura musicale. Avere un progetto e un luogo dove si fa questo, anche per i più piccoli, per noi è importantissimo".

"La socialità deve tornare al centro anche della pratica musicale - commenta Daniele Bianconi della Lizard Empoli e Vinci - purtroppo sempre più spesso la produzione anche nella musica viene individualizzata e questo è un problema. Riuscire a mettere in connessione coloro che praticano musica è fondamentale e un progetto come questo è uno strumento fondamentale".

Il programma delle iniziative prevede il laboratorio “Jazz for Kids” rivolto a bambini e bambine fino a 8 anni, in cui i partecipanti saranno coinvolti in attività di ascolto e pratica musicale: le date

sono 13 dicembre, 17 gennaio e 21 febbraio.

Da ottobre a dicembre, invece, per i più grandi verranno organizzati eventi musicali, jam session e serate di microfono aperto in cui chiunque potrà esibirsi a cura della scuola di musica Lizard e del

Centro Attività Musicali di Empoli. Ogni fine settimana, il venerdì o il sabato sera l’appuntamento con la musica sarà assicurato.

Infine, l’ultima linea di intervento sarà dedicata alla musica classica e alla lirica, a cura del Conservatorio “P. Mascagni” di Livorno. Le date sono già state messe in programma: 27 settembre,

25 ottobre, 21 novembre e 20 dicembre. Un appuntamento al mese per scoprire e avvicinarsi alla musica da concerto.

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