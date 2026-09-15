Consiglio regionale, via libera al bilancio di esercizio 2025 di Arpat

La commissione Ambiente e territorio, presieduta da Gianni Lorenzetti (Pd) ha dato il via libera a maggioranza al Bilancio di esercizio 2025 dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (Arpat).

A illustrare le linee del Bilancio consuntivo in commissione il commissario Pietro Rubellini, già direttore generale, con il responsabile Bilancio e contabilità di Arpat, Andrea Rossi. Il consuntivo consegna una “gestione in sostanziale equilibro”, l’utile è di circa 611mila euro, il valore della produzione è pari a circa 56milioni di euro: 49milioni arrivano dalla Regione per le attività obbligatorie ordinarie e straordinarie previste dalla carta dei servizi; un milione e 500mila da altri enti pubblici; circa 250mila euro di contributi da progetti comunitari; un milione e 300mila euro circa da soggetti privati; altri proventi, ricavi e recuperi per 2milioni e 500 mila euro e sopravvenienze attive per un milione 400mila euro circa.

I costi della produzione riguardano in larga prevalenza il personale per circa 37milioni di euro. La differenza tra valore della produzione e costi assicura un margine operativo, che insieme ai risultati della gestione finanziaria, pari a circa 437mila euro, e a imposte e tasse per 2milioni e 400mila euro, determina il risultato economico di 611mila euro di utile. Nella proposta di Arpat, il 20 per cento di questo utile è da destinare alla riserva legale, il restante 80 per cento dovrà essere sarà da riassegnare all’Agenzia.

A conclusione delle domande e osservazioni dei consiglieri Claudio Gemelli (FdI), Serena Bulleri (Fdi) e Massimiliano Ghimenti (Avs) riguardo ai rilievi della Corte dei Conti relativamente alle risorse del fondo destinato alla sanità utilizzate dalla Regione per coprire i costi dell’Agenzia, equiparando di fatto le prestazioni tecniche ambientali (Lepta) ai Lea sanitari, la commissione ha proceduto all’approvazione dell’atto, con il voto favorevole di Pd e Avs e l’astensione di FdI.

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