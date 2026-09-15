Consiglio regionale, via libera al bilancio di esercizio 2025 di Arpat

Politica e Opinioni Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

Nella commissione presieduta da Gianni Lorenzetti (Pd), atto approvato a maggioranza (Pd, Avs), con l’astensione della minoranza (FdI)

La commissione Ambiente e territorio, presieduta da Gianni Lorenzetti (Pd) ha dato il via libera a maggioranza al Bilancio di esercizio 2025 dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (Arpat).

A illustrare le linee del Bilancio consuntivo in commissione il commissario Pietro Rubellini, già direttore generale, con il responsabile Bilancio e contabilità di Arpat, Andrea Rossi. Il consuntivo consegna una “gestione in sostanziale equilibro”, l’utile è di circa 611mila euro, il valore della produzione è pari a circa 56milioni di euro: 49milioni arrivano dalla Regione per le attività obbligatorie ordinarie e straordinarie previste dalla carta dei servizi; un milione e 500mila da altri enti pubblici; circa 250mila euro di contributi da progetti comunitari; un milione e 300mila euro circa da soggetti privati; altri proventi, ricavi e recuperi per 2milioni e 500 mila euro e sopravvenienze attive per un milione 400mila euro circa.

I costi della produzione riguardano in larga prevalenza il personale per circa 37milioni di euro. La differenza tra valore della produzione e costi assicura un margine operativo, che insieme ai risultati della gestione finanziaria, pari a circa 437mila euro, e a imposte e tasse per 2milioni e 400mila euro, determina il risultato economico di 611mila euro di utile. Nella proposta di Arpat, il 20 per cento di questo utile è da destinare alla riserva legale, il restante 80 per cento dovrà essere sarà da riassegnare all’Agenzia.

A conclusione delle domande e osservazioni dei consiglieri Claudio Gemelli (FdI), Serena Bulleri (Fdi) e Massimiliano Ghimenti (Avs) riguardo ai rilievi della Corte dei Conti relativamente alle risorse del fondo destinato alla sanità utilizzate dalla Regione per coprire i costi dell’Agenzia, equiparando di fatto le prestazioni tecniche ambientali (Lepta) ai Lea sanitari, la commissione ha proceduto all’approvazione dell’atto, con il voto favorevole di Pd e Avs e l’astensione di FdI.

Notizie correlate

Toscana
Attualità
15 Settembre 2026

Donazioni e trapianti, rinnovata intesa con le associazioni. Monni: “Aiuto importante”

È stato rinnovato l’accordo di collaborazione con le associazioni di volontariato impegnate nel settore della donazione e dei trapianti. L’assessora alla sanità e alle politiche sociali della Toscana, Monia Monni, [...]

Toscana
Politica e Opinioni
15 Settembre 2026

Energia, Giani: "Rinnovabili a misura d’uomo e ambiente, Comuni protagonisti delle decisioni"

Accelerare sulle energie pulite puntando su rinnovabili a misura d’uomo e di ambiente, ma con una svolta decisiva: restituire la regia della programmazione al settore pubblico e alle comunità locali. [...]

Toscana
Politica e Opinioni
12 Settembre 2026

Corsi per docenti sulla parità di genere, Manetti replica a Futuro Nazionale: "Nessun indottrinamento"

È polemica sui corsi per insegnanti sui temi della parità di genere e della prevenzione della violenza organizzati dall'Università di Firenze e sostenuti dalla Regione Toscana. A intervenire è l'assessora [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

torna a inizio pagina