Contè.sto festival, modifiche temporanee alla viabilità in alcune vie e piazze del centro storico

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Di seguito i dettagli dell'ordinanza in vigore dal 18 al 20 settembre 2026

Tutto pronto per la seconda edizione del festival di storia contemporanea /contè.sto/ - La storia di profilo, in programma da venerdì 18 a domenica 20 settembre 2026 a Empoli. 

Tre giorni di lezioni, incontri, dialoghi con storiche e storici di alto livello che porteranno al grande pubblico contenuti di grande qualità. Il festival è gratuito, aperto a tutte e tutti, inclusivo. Un festival per tutta la città. Informazioni, programma, aggiornamenti e molto altro sono disponibili al link https://www.contestofestival.it/

Per lo svolgimento della kermesse, nei giorni del festival entreranno in vigore alcuni provvedimenti di viabilità temporanea come da ordinanza 422 emessa il giorno 10 settembre 2026. 

Di seguito i dettagli.

I provvedimenti riguarderanno piazza Farinata degli Ubertipiazza del Popolo e piazza Madonna della Quiete dal 18 al 20 settembre 2026, in orario dalle 8 alla mezzanotte, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli e negli orari degli spettacoli, in via dei Neri (all’altezza di via Leonardo da Vinci), in via Cosimo Ridolfi (all’altezza di via Giuseppe del Papa), via Giovanni Marchetti (all’altezza di piazza Giacomo Matteotti) e in via Chiara (all’altezza di Via Cosimo Ridolfi), divieto di transito per tutti.

Dovrà essere sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza e la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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