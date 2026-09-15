Contributo affitti 2026 Empolese Valdelsa, approvata la graduatoria

L'Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa ha approvato la graduatoria provvisoria degli ammessi e degli esclusi per l'assegnazione del contributo a integrazione dei canoni di locazione – Fondo Affitti anno 2026.

Gli elenchi sono consultabili da oggi, 15 settembre 2026, fino al 25 settembre 2026 sul sito dell’Unione dei Comuni.

Gli interessati potranno presentare eventuali opposizioni al Presidente della Commissione per la formazione delle graduatorie di ERP, allegando la documentazione utile per il riesame della pratica, entro il giorno 25 settembre 2026.

Per eventuali informazioni o chiarimenti in merito alla graduatoria provvisoria, è possibile rivolgersi allo sportello sociale del proprio Comune di residenza nei giorni e negli orari di seguito indicati:

Capraia e Limite: martedì e giovedì dalle 9 alle 13; tel. 0571-978141

Cerreto Guidi: lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 13.30; tel. 0571-906220

Castelfiorentino: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11; tel. 0571- 686331

Certaldo: lunedì e martedì dalle 10.30 alle 12.30 e giovedì dalle 15 alle 18; tel.0571- 661285

Empoli: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17; tel.0571- 757063

Fucecchio: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 13, martedì dalle 15 alle 17; tel.0571- 757253

Gambassi Terme: martedì e giovedì dalle 9 alle 13; tel.0571-1655113

Montaione: mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12; tel.0571- 699242

Montelupo Fiorentino: martedì dalle 9 alle 13 e giovedì dalle 15 alle 18; tel.0571-917561

Montespertoli: martedì e giovedì dalle 9 alle 13; tel.0571- 600272

Vinci: mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12, giovedì dalle 14.30 alle 17; tel. 0571-933210

Fonte: Unione dei Comuni Empolese Valdelsa