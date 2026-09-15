Convocato il Consiglio comunale di Montopoli in Val d'Arno

Il Consiglio comunale di Montopoli in Val d'Arno si terrà oggi martedì 15 settembre 2026 alle ore 17, in seduta ordinaria, nella sala consiliare del Palazzo Municipale. A questo link si potrà seguire in streaming la diretta del consiglio.
Di seguito i punti all'ordine del giorno:
- Comunicazioni della sindaca
- Approvazione verbali della seduta del 30/07/2026
- Nuovo piano strutturale comunale adottato con delibera di c.c. n. 26/2025 - approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni presentate e parziale riadozione di alcune previsioni
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