Dà in escandescenze e aggredisce i carabinieri nell'Aretino, arrestato

Era in stato di alterazione dopo aver assunto alcolici e avrebbe dato in escandescenze all'interno di un circolo di Faella, arrivando a lanciare alcune sedie sulla strada. All'arrivo dei carabinieri avrebbe poi aggredito i militari. Un 40enne è stato arrestato con l'accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo avrebbe iniziato a creare problemi nel circolo dopo che il barman si era rifiutato di servirgli altri alcolici. La situazione sarebbe rapidamente degenerata, fino al lancio di alcune sedie sulla strada.

Dopo la chiamata al 112, sul posto sono intervenuti i militari, che sarebbero stati a loro volta aggrediti dal 40enne. Nell'intervento due carabinieri hanno riportato lesioni, giudicate guaribili rispettivamente in cinque e sette giorni.

L'arresto è stato convalidato questa mattina. Il 40enne è stato quindi sottoposto all'obbligo di presentazione in questura e all'obbligo di permanenza domiciliare nelle ore notturne, in attesa del processo, il cui avvio è previsto a novembre.