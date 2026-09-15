Danza inclusiva in scena con Toscana Classica anche a Empoli

Inclusione come forza creativa e valorizzazione del talento. “Astor Piazzolla, da Roma a Buenos Aires” è il concerto spettacolo che l’associazione Toscana Classica presenta insieme alla Special Angels Dance School nell’ambito del progetto "Corpi che raccontano" sostenuto dal Ministero della Cultura.

Quattro appuntamenti che prenderanno il via venerdì 18 settembre alla RSA Vincenzo Chiarugi di Empoli (ore 16 – ingresso libero) per proseguire mercoledì 30 settembre 2026 alla Chiesa di Santa Felicita di Firenze (ore 21 - biglietto 20 euro), giovedì primo ottobre al Castello dell'Acciaiolo di Scandicci (ore 21 – biglietto 20 euro) e giovedì 8 ottobre 2026 al Museo Nazionale degli Strumenti Musicali di Roma (ore 18 – ingresso libero).

Sul palco salirà il quartetto d’archi dei Solisti di Toscana Classica, affiancato dalla fisarmonica e dal bandoneon di Giancarlo Palena, concertista di fama internazionale e vincitore di premi internazionali, tra cui il Sir Karl Jenkins Music Award. A impreziosire le serate sarà il corpo di ballo della Special Angels Dance School, scuola fondata da Virginia e Martina Di Carlo che da anni promuove corsi e attività con allieve e allievi con disabilità.

Da “Oblivion” a “Libertango”, da “Adiós Nonino” a “Milonga del Ángel”, il repertorio propone una cavalcata attraverso il miglior repertorio di Astor Piazzolla, che dal tango nato nei barrios di Buenos Aires seppe distillare un suono moderno e originale, dove la tradizione si combina con il jazz e l’avanguardia colta. Completano il programma brani di compositori italiani, tra cui Ennio Morricone, a cui è dedicata l’apertura delle serate, Nino Rota, con un medley che ripercorre il lungo sodalizio artistico con Federico Fellini e Roberto Molinelli.

Prevendite online su ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (boxofficetoscana.it/punti-vendita). Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra, tel. 055.783374 – 333 7883225 anche via WhatsApp.

La stagione 2026 di Toscana Classica è realizzata con il contributo di Fondazione CR Firenze, Ministero della Cultura, Regione Toscana, ChiantiBanca, Unicoop Firenze, Rotary Club Firenze Ovest, Crossmedia Group, Comune di Firenze e Città Metropolitana di Firenze, che concede anche il patrocinio. Programma completo sul sito ufficiale toscanaclassica.com.

Fonte: Ufficio Stampa