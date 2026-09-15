Dario Fo, l’artista dalle mille anime: una conferenza in arrivo a Firenze

Il teatro, la pittura, la parola e la memoria di uno dei più importanti protagonisti della cultura italiana del Novecento saranno al centro della conferenza «Corpo, colore, parola: memorie dall’universo poliedrico di Dario Fo», in programma giovedì 17 settembre (ore 16) nella Sala Sibilla Aleramo della Biblioteca delle Oblate (via dell’Oriuolo 24) a Firenze (ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili).

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Nazionale Case della Memoria e da Ideerranti, fa parte del cartellone del Festival delle Associazioni Culturali Fiorentine e rientra nella rassegna “Memorie di cultura” sostenuta da Fondazione CR Firenze. Un appuntamento dedicato a esplorare le diverse dimensioni dell’universo creativo di Dario Fo, attraverso testimonianze, approfondimenti e momenti artistici.

«Dario Fo rappresenta una figura capace di attraversare linguaggi diversi e di parlare a pubblici differenti, mantenendo sempre una straordinaria forza espressiva» – sottolinea Adriano Rigoli, presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria. «Raccontarne oggi l’opera – aggiunge Marco Capaccioli, vicepresidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria – significa mantenere vivo un patrimonio culturale che continua a coinvolgere le nuove generazioni».

Dopo i saluti istituzionali, interverranno Mattea Fo, presidente della Fondazione Fo Rame, Anna Barsotti dell’Università di Pisa e Leonardo Bucciardini del Liceo Machiavelli di Firenze. La conferenza sarà arricchita da performance, video e musica, con la partecipazione dell’attore Marco Natalucci e del musicista e compositore Francesco Giorgi.

Saranno inoltre presenti contributi artistici legati ad alcune realtà che fanno parte dell’Associazione Nazionale Case della Memoria, tra cui la Stamperia Pascucci 1826 di Gambettola (Fc), la Casa dell’Upupa – Ilario Fioravanti di Sorrivoli di Roncofreddo (Fc), la Casa dei Mandorli di Tonino Guerra di Pennabilli (Rn) e la Casa Museo Marino Moretti di Cesenatico (Fc).

Fonte: Ufficio stampa Associazione Nazionale Case della Memoria

Notizie correlate