Distretto Tecnologico Regionale della Moda, a Prato il lancio del nuovo ciclo

'Moda e piccola impresa: innovazione a supporto della transizione circolare'. E' il titolo dell'evento di lancio del nuovo ciclo triennale del Distretto Tecnologico Regionale della Moda della Toscana (Tuscany Fashion Cluster). Si tratta della rete di aziende, centri di ricerca e università che funge da infrastruttura per l’innovazione della filiera manifatturiera tessile regionale. A promuovere il Tuscany Fashion Cluster è la Regione Toscana, il soggetto gestore è la società nazionale di ricerca, con sede a Prato, Next Technology Tecnotessile. L'obiettivo del Cluster è di rafforzare la competitività delle PMI attraverso attività strutturate di trasferimento tecnologico, innovazione di processo e di prodotto, digitalizzazione e transizione sostenibile, in coerenza con la Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente. L'appuntamento con l'iniziativa è per venerdì 25 settembre, negli spazi del Museo del Tessuto di Prato (via Puccetti, 3). L'iniziativa parte alle ore 10.

I saluti introduttivi saranno a cura dell'assessore regionale all'Economia, Leonardo Marras, del presidente del Distretto Tecnologico Regionale Moda, Stefano Zecchi, e del presidente di Next Technology Tecnotessile, Andrea Cavicchi. A seguire, ci sarà l'introduzione al Cluster da parte di Enrico Venturini e Virginia Burgassi di Next Technology Tecnotessile che illustreranno le opportunità offerte dal Distretto alle imprese e le relative modalità di adesione. Successivamente, si terrà la prima tavola rotonda della giornata, alla quale parteciperanno relatori del mondo accademico: Claudia Antonietti (Università di Pisa), Alessandra Romeo (Università di Siena), Elisabetta Cianfanelli (Università di Firenze) e Calogero Oddo (Scuola Superiore Sant'Anna). A loro il compito di parlare di innovazione e di tecnologie a servizio delle imprese.

“Partecipando all’incontro, le imprese della moda toscana avranno accesso a strumenti, progetti e numerose ulteriori opportunità che il Distretto Tecnologico Regionale della Moda offre loro – spiegano dal Cluster -, per accelerare l’innovazione, adottare tecnologie e soluzioni sostenibili, sviluppare collaborazioni strategiche e cogliere nuove opportunità di crescita e competitività”.

La seconda tavola rotonda darà invece voce alle imprese. Cristina Catani (Lyria), Claudio Delunas (Idee Partners), Gianluigi Calvanese (Po.Te.Co.) e Edoardo Boldrini (Calzaturificio Navayos) si confronteranno sul tema "Moda e circolarità: come cambiano i prodotti del settore". A moderare l'incontro ci sarà Giada Ciompi. A concludere la mattinata ci saranno gli interventi di Virginia Burgassi (Next Technology) e Francesco Bolli (Museo del Tessuto), che presenteranno alcune opportunità per le imprese nell'ambito dei progetti europei Matrix e Waste2Fashion.

Nel pomeriggio sono previsti momenti dedicati alle aziende aderenti al Distretto. Marco Ruzzante e Tommaso Nieri del Laboratorio Ceq effettueranno un approfondimento su "Packaging and Packaging Waste Regulation". Seguirà poi un incontro nel quale le imprese incontreranno i promotori del trasferimento tecnologico e ci saranno momenti mirati di incontro tra aziende e università. La giornata si concluderà con una visita al Textile Hub di Prato. La partecipazione all’evento è gratuita, previa registrazione obbligatoria.

La sessione mattutina è aperta a tutti gli operatori del settore. Per prendere parte alla sessione tecnica pomeridiana è invece necessario formalizzare l’adesione al Distretto. L’adesione è completamente gratuita e non comporta alcun obbligo né di partecipazione né di tipo giuridico.

Per ulteriori informazioni e dettagli sull’evento scrivere a: info@tuscanyfashioncluster.it oppure contattare lo 0574/634040.

Fonte: Ufficio stampa

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