All'Empoli Fencing Club riprendono i corsi di scherma

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Riprendono gli allenamenti per gli iscritti alla scuola, mentre a ottobre apriranno le iscrizioni per chi vuole avvicinarsi per la prima volta alla scherma

Riprendono martedì 17 settembre le attività della Sala di Scherma Empoli Fencing Club, riservate ai ragazzi e alle ragazze già iscritti alla scuola. Gli allenamenti si svolgono presso il plesso scolastico della SS Annunziata, in piazza Giacomo Matteotti a Empoli.

Il club è seguito da uno staff accreditato, conosciuto ed efficace, composto da un Maestro Federale, istruttori qualificati e un preparatore atletico laureato in Scienze Motorie.
Per chi desidera invece avvicinarsi per la prima volta alla scherma, le iscrizioni per i nuovi arrivati apriranno con l'inizio dei corsi nei primi giorni di ottobre. Chi volesse provare può farlo con lezioni di prova dal 18 al 30 settembre.

È prevista una promozione dedicata agli studenti delle scuole elementari e medie.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale www.empolifencingclub.it e sui canali social del club. Per info e iscrizioni è attivo anche il numero WhatsApp 351 833 3176.

Notizie correlate

Empoli
Attualità
15 Settembre 2026

Contè.sto festival, modifiche temporanee alla viabilità in alcune vie e piazze del centro storico

Tutto pronto per la seconda edizione del festival di storia contemporanea /contè.sto/ - La storia di profilo, in programma da venerdì 18 a domenica 20 settembre 2026 a Empoli.  Tre giorni di [...]

Empoli
Attualità
15 Settembre 2026

Bernard Dika visita la Protezione Civile dell'Empolese Valdelsa: "Coordinamento e tempestività punti di forza"

Il sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana Bernard Dika ha visitato nella scorse ore la sede operativa della Protezione Civile al Terrafino, Empoli, con la sindaca, delegata alla Protezione Civile [...]

Empolese Valdelsa
Attualità
15 Settembre 2026

Contributo affitti 2026 Empolese Valdelsa, approvata la graduatoria

L'Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa ha approvato la graduatoria provvisoria degli ammessi e degli esclusi per l'assegnazione del contributo a integrazione dei canoni di locazione – Fondo Affitti anno [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina