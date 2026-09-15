All'Empoli Fencing Club riprendono i corsi di scherma

Riprendono martedì 17 settembre le attività della Sala di Scherma Empoli Fencing Club, riservate ai ragazzi e alle ragazze già iscritti alla scuola. Gli allenamenti si svolgono presso il plesso scolastico della SS Annunziata, in piazza Giacomo Matteotti a Empoli.

Il club è seguito da uno staff accreditato, conosciuto ed efficace, composto da un Maestro Federale, istruttori qualificati e un preparatore atletico laureato in Scienze Motorie.

Per chi desidera invece avvicinarsi per la prima volta alla scherma, le iscrizioni per i nuovi arrivati apriranno con l'inizio dei corsi nei primi giorni di ottobre. Chi volesse provare può farlo con lezioni di prova dal 18 al 30 settembre.

È prevista una promozione dedicata agli studenti delle scuole elementari e medie.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale www.empolifencingclub.it e sui canali social del club. Per info e iscrizioni è attivo anche il numero WhatsApp 351 833 3176.

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