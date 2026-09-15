Fermato con cocaina e ketamina a Cecina, arrestato 24enne

È stato trovato in possesso di cocaina e ketamina, oltre che di materiale ritenuto compatibile con il confezionamento delle dosi. Un 24enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri a Cecina con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giovane è stato notato dai militari mentre vagava durante la notte con atteggiamento sospetto. I carabinieri hanno quindi deciso di sottoporlo a un controllo e a una perquisizione personale, durante la quale sono stati trovati 3 grammi di cocaina e circa 22 grammi di ketamina, nascosti nel portafoglio e negli slip.

Nel corso della perquisizione sono stati inoltre sequestrati un bilancino di precisione e 65 euro in contanti. La successiva perquisizione nell'abitazione del 24enne ha permesso di rinvenire anche ritagli di cellophane utilizzati per il confezionamento delle dosi.

Il giovane è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. A seguito dell'udienza di convalida è stata emessa una sentenza di patteggiamento, con l'applicazione di sei mesi di reclusione e una multa di 2.000 euro, con pena successivamente sospesa.