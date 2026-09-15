Torna la Festa dell'Unità a Montespertoli

Si intitola 'Radici. Politica. Futuro'. la Festa de l'Unità organizzata dal Partito Democratico di Montespertoli, in programma sabato 19 settembre in piazza del Popolo. Una serata dedicata al confronto politico, alla socialità e alla solidarietà, con due dibattiti e una cena organizzata della Cooperativa SOS Luna.

Il programma si apre alle 18.00 con il dibattito 'Essere l'alternativa. Partiti a confronto verso le politiche', che vedrà la partecipazione di Dario Parrini, senatore del Partito Democratico, Maria Chiara Sikorski, referente Network Giovani M5S Toscana, Dario Danti, segretario regionale di Sinistra Italiana-AVS, e Francesco Bonifazi, deputato di Italia Viva. Modera Irene Bandini, portavoce della Conferenza delle Donne Democratiche Empolese Valdelsa.

Alle ore 21.15 seguirà l'incontro 'Nel Paese reale. Politiche del lavoro, futuro e giovani', con Brenda Barnini, consigliera regionale PD, Rossano Rossi, segretario Toscana CGIL, e Rachele Scarpa, deputata PD. Modera Ottavia Viti, segretaria del PD di Montespertoli.

Alle ore 20 sarà possibile partecipare alla cena organizzata dalla Cooperativa SOS Luna, realtà che offre accoglienza e protezione alle donne vittime di violenza, la cena prevede un costo di 20 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini. Per prenotazioni e informazioni è possibile contattare il numero 366 2697193, segnalando eventuali allergie o esigenze alimentari.

Durante la serata sarà inoltre possibile partecipare a un aperitivo, acquistare libri e rinnovare la tessera del Partito Democratico.

"La Festa dell'Unità è un momento fondamentale per la vita del Partito e della sua comunità: un'occasione per ritrovarsi, confrontarsi e fare politica attraverso l'incontro diretto con le persone.

Quest'anno la Festa si svolge in un momento particolarmente importante, a pochi mesi dalle elezioni politiche. I dibattiti che abbiamo organizzato nascono dalla volontà di discutere di un'alternativa reale e di un'agenda concreta per affrontare i problemi del Paese, dal lavoro al futuro delle giovani generazioni. Il titolo “Radici. Politica. Futuro.” racchiude anche il senso del nostro impegno a Montespertoli: raccogliere l'eredità della storia della sinistra e della nostra comunità, guardando al futuro e costruendo le condizioni perché ragazze e ragazzi possano scegliere di restare e mettere qui le proprie radici. Come Partito Democratico siamo pronti ad affrontare questa sfida, dal livello locale a quello nazionale, perché questo Paese ha bisogno del centrosinistra".

Fonte: Pd Empolese Valdelsa - Ufficio Stampa

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