Al via Firenze2035.it, il nuovo portale informativo di Toscana Aeroporti dedicato al progetto di sviluppo dell'aeroporto di Firenze

È online Firenze2035.it (https://www.firenze2035.it/), il nuovo sito informativo realizzato da Toscana Aeroporti per far conoscere a cittadini, enti, istituzioni, categorie produttive e a tutti gli stakeholder coinvolti il progetto di sviluppo dell’aeroporto di Firenze.

Il sito nasce con l’obiettivo di offrire uno strumento di informazione accessibile, chiaro e trasparente per comprendere le caratteristiche della nuova infrastruttura e seguirne l’evoluzione nel tempo.

Firenze2035.it presenta in maniera didascalica i principali interventi previsti dal progetto: dalla nuova pista al terminal aeroportuale, fino alle cosiddette opere di sistema e accessorie necessarie al miglioramento delle funzionalità dello scalo. Un’attenzione particolare è dedicata anche al rapporto tra il nuovo aeroporto e il territorio, con un focus sull’integrazione dello scalo all’interno del Parco della Piana.

Il portale approfondisce inoltre gli impatti ambientali, economici e sociali del progetto sul territorio e mette a disposizione di cittadini e stakeholder la documentazione tecnica relativa al Masterplan e all’iter autorizzativo, favorendo così una conoscenza diretta e puntuale dei contenuti del progetto.

Una sezione specifica è dedicata all’iter procedurale, che il progetto sta affrontando nella sua fase conclusiva. Dopo il Dibattito Pubblico ed i passaggi relativi alla procedura ambientale VIA-VAS e gli atti adottati dalle competenti autorità, il percorso autorizzativo è entrato nella sua fase finale. Il sito sarà costantemente aggiornato per consentire di seguire l’avanzamento dell’iter e le principali tappe del progetto.

Gli aggiornamenti sul progetto saranno disponibili anche attraverso le pagine social Instagram e Facebook dedicate, che accompagneranno il portale con contenuti e approfondimenti pensati per raccontare in modo semplice e diretto le diverse componenti del Masterplan.

Fonte: Toscana Aeroporti