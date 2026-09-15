Torna il gazebo della Lega al mercato di Fucecchio

Riparte domani, mercoledì 16 settembre, a Fucecchio, dalle 9.15 alle 12.45, il consueto appuntamento con 'Dillo alla Lega', promosso dalla locale Sezione della Lega, guidata da Marco Cordone. I militanti della Lega saranno presenti con un apposito gazebo all'ingresso del mercato settimanale di piazza XX Settembre. L'appuntamento sarà un'occasione per il Direttivo della Sezione leghista di confrontarsi direttamente con la cittadinanza sulle varie tematiche del territorio.

Sempre domani, intorno alle ore 11, nello stesso luogo, è inoltre previsto un momento dedicato alla figura di Oriana Fallaci, in occasione del ventesimo anniversario della sua scomparsa, con la lettura di alcuni passi tratti dalle sue opere.

In merito, il Segretario della Lega di Fucecchio-Cerreto Guidi, Marco Cordone, dichiara: "Quando ero Consigliere comunale di Fucecchio, chiesi alla Giunta comunale di intitolare un luogo pubblico di Fucecchio all'aperto o al chiuso ad Oriana Fallaci e verso la fine di quel mandato amministrativo 2019 - 2024 la mia richiesta, si fermò in Commissione Toponomastica per questioni burocratiche. Pertanto sono a chiedere all'attuale Sindaco Emma Donnini, di riprendere la mia proposta al di là delle legittime posizioni politiche e portarla avanti perché la città di Fucecchio abbia un luogo pubblico intitolato anche alla grande Atea Cristiana, simbolo dell'affermazione del ruolo della donna nella società italiana; Oriana fu la prima corrispondente di guerra donna. Non per niente, se non ricordo male, nello scorso luglio l'ex parlamentare Riccardo Nencini, Direttore del Gabinetto Scientifico Letterario Giovanpietro Vissieux, è venuto a Fucecchio a presentare il suo libro 'Mai stanca di vivere' dedicato a Oriana Fallaci".