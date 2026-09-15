Giani consegna il Pegaso d’oro a Ginevra Taddeucci

Foto di Andrea Masini / DBM / Deepbluemedia.eu
Quattro medaglie ai recenti europei di nuoto: 2 ori, 1 argento e 1 bronzo. E’ stata un’estate di grandi imprese per Ginevra Taddeucci, la ventinovenne nuotatrice fiorentina che è diventata la prima atleta azzurra nella storia a conquistare due medaglie d’oro nella stessa manifestazione europea.
Per lei è in arrivo un altro riconoscimento: il Pegaso d’oro della Regione Toscana che il presidente Eugenio Giani le consegnerà domani, mercoledì 16 settembre, alle ore 16, in Sala Pegaso a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze (piazza Duomo 10).
Fonte: Regione Toscana
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