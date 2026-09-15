Grande successo per montopoli medioevo 2026, il bilancio della festa

Si è chiusa con oltre 3200 presenze la 52esima edizione di Montopoli Medioevo. Lo scorso fine settimana si è svolto nel borgo di Montopoli in Val d’Arno la consueta rievocazione storica che porta i visitatori alla fine del ‘400. Un’iniziativa realizzata dalla Proloco di Montopoli in coprogettazione con il Comune. «Siamo stanchi ma felici per come è andata — commenta il presidente dell’associazione Tommaso Salvadori —. Quest’anno il momento clou della rievocazione è stato davvero emozionante, è stato bellissimo vedere la partecipazione delle persone e soprattutto vedere i ragazzi e le ragazze della Proloco lavorare instancabilmente alla buona riuscita della festa. Sono veramente orgoglioso del bel gruppo che si è creato. Il primo grazie va a loro, un grazie anche ai gruppi ospiti che sono venuti alcuni anche per la prima volta a Montopoli, all’amministrazione comunale e alle forze dell’ordine che hanno permesso che la manifestazione si svolgesse in sicurezza. Una festa che sta crescendo anno dopo anno e che si sta facendo conoscere in tutta la regione».

Sabato sera si è svolta la tradizionale cena in stile e menù medievale ai piedi della torre di San Matteo che ha visto la presenza anche del presidente della Regione Eugenio Giani. Il governatore ha sottolineato la particolarità della rievocazione storica montopolese che ricorda una pace e non una battaglia. Ospiti della festa anche il sindaco di Valbonne Sophia Antipolis, cittadina gemellata con Montopoli, Joseph Cesaro e la consigliera delegata Kathryn Paul. «Grazie a tutti i volontari e le volontarie della Proloco a partire dal suo presidente Tommaso Salvadori — ha detto la sindaca Linda Vanni — grazie per il bel clima di amicizia e sana competizione che si respira tra le due contrade che anno dopo anno si contendono il palio. Complimenti ai piccoli grandi arcieri che colorano le nostre piazze durante Montopoli Medioevo. Montopoli medioevo si conferma una delle iniziative più importanti del nostro calendario».

Protagonisti della due giorni i famosi ciaccini di Montopoli quest’anno diventati “mondiali” grazie alla presenza allo stand della Proloco della campionessa di volley, olimpica e mondiale, Carlotta Cambi. Il palio 2026 è stato vinto dalla contrada bianco rossa di Perinsù interrompendo una lunga fila di vittorie dei Peringiù (giallo neri). I biancorossi si sono aggiudicati anche il palio dei piccoli arcieri e l’assalto al castello, gare che portano punti alla sfida della domenica pomeriggio. Amos Menicucci è stato incoronato miglior arciere con un punteggio di 24 punti.

L’appuntamento va al prossimo settembre.

Fonte: Comune di Montopoli in val d'Arno - Ufficio Stampa

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