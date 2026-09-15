GRAS 2026: in Farmacia UniFi tra i primi 50 atenei al mondo e terza in Italia. Dodici discipline nella top 200 mondiale

L’Università di Firenze si conferma tra le migliori università del mondo. A sostenerlo è il Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2026, la classifica di ShanghaiRanking Consultancy che valuta le università per singole discipline e che cura anche l’Academic Ranking of World Universities (ARWU).

Quest’anno UniFi compare in 24 discipline e in 12 di queste si trova tra le prime 200 università al mondo. Il risultato migliore è quello di Farmacia, dove Firenze, al terzo posto tra le università Italiane, si situa al 45° posto mondiale. Molto positivo anche il risultato di Scienze agrarie, che entra nella top 100 mondiale, nella fascia 76-100, e si piazza tra i primi sei atenei italiani.

In 11 discipline l’Università di Firenze è tra le prime cinque università italiane. In particolare, oltre a Farmacia e Scienze farmaceutiche, UniFi è tra le prime tre in Italia per Ecologia, Scienze biologiche e Telerilevamento (fascia 101-150 a livello mondiale).

Tra le altre discipline in cui Firenze si distingue a livello nazionale ci sono Risorse idriche, Sanità pubblica, Biotecnologie, Scienze della Terra, Chimica, Scienze e ingegneria ambientali e Scienze atmosferiche.

Il GRAS 2026 ha preso in considerazione l’attività di ricerca di circa 2.000 università di tutto il mondo in 57 discipline, appartenenti alle aree delle scienze naturali, dell’ingegneria, delle scienze della vita, delle scienze mediche e delle scienze sociali.

La graduatoria si basa su indicatori oggettivi relativi alla produzione scientifica su riviste di eccellenza, all’impatto citazionale, alla collaborazione internazionale e alla presenza di studiosi di rilievo mondiale.

Fonte: Università di Firenze - Ufficio stampa