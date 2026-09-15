Incendio in un appartamento a Scandicci, evacuato condominio

Incendio questa notte a Scandicci, in un appartamento di un condominio di sei piani, evacuato temporaneamente. Sul posto, in via Baccio da Montelupo nella zona di Casellina, intorno alle 22, sono intervenuti i vigili del fuoco di Firenze e di Firenze ovest, i soccorsi del 118 e i carabinieri. I sanitari hanno soccorso una donna incinta, poi trasportata in ospedale a scopo precauzionale per accertamenti, e dato assistenza ad altre persone.

I vigili del fuoco, sul posto con due squadre, un'autoscala, un'autobotte, un carro aria e il funzionario per il coordinamento delle operazioni di soccorso, hanno fatto evacuare l'intero condominio verificando che non vi fossero persone rimaste all'interno dell'edificio. Entrati nell'appartamento dove si è originato l'incendio, che ha interessato due vani, è stato effettuato lo spegnimento. Dalla facciata, dove sono presenti ponteggi per lavori di ristrutturazione, i vigili del fuoco sono saliti fino al terzo piano dove le fiamme del piano sottostante stavano arrivando alla terrazza, domandole prima che si propagassero all'appartamento sovrastante.

Al termine delle operazioni l'appartamento è stato dichiarato inagibile, insieme al primo e al terzo piano per i danni provocati dall'incendio.