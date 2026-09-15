Incidente mortale sull'autostrada in Umbria, code lunghissime verso la Toscana

Cronaca Toscana
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(foto di archivio)

Una persona è deceduta in un incidente sulla carreggiata nord dell'Autosole tra Attigliano e Orvieto, in Umbria. In seguito al tamponamento tra due camion si sono formati una quindicina di chilometri di coda in aumento. Per ricostruire la dinamica sono in corso accertamenti della polizia stradale.

Autostrade per l'Italia riferisce intanto "che il traffico scorre su una corsia ed è in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda". Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.

A chi viaggia verso Firenze viene consigliato di "uscire ad Orte percorrere la superstrada Orte-Viterbo, quindi la statale 2 Cassia in direzione Montefiascone, poi la provinciale 71 in direzione Orvieto dove rientrare in autostrada".

Per le lunghe percorrenze l'indicazione è di "uscire alla stazione di Orte da dove ci si può immettere sulla E45 in direzione Perugia, quindi seguire il raccordo Bettolle-Siena e rientrare in A1 attraverso la stazione di Valdichiana".

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