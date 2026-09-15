Investito a Capanne, dopo la morte dell'89enne denunciata la conducente dell'auto

Cronaca Montopoli in Val d'Arno
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(foto Comunità Pastorale di Capanne - Marti - Montopoli Fb)

Dolore nella comunità e richieste di interventi per la sicurezza stradale dopo il tragico incidente nella mattina di domenica 13 settembre

Proseguono le indagini per ricostruire la dinamica del terribile incidente in cui ha perso la vita l'89enne Mario Fogli, a Capanne nel comune di Montopoli in Val d'Arno. Nelle prime ore della mattina di domenica 13 settembre un'auto, per cause in corso di accertamento, ha investito l'uomo lungo la Tosco Romagnola. La conducente, come riportano oggi Il Tirreno e La Nazione, è stata denunciata per omicidio stradale.

Sempre come riferito da Il Tirreno l'uomo si trovava nel tratto provvisto di strisce pedonali, dal lato di piazza Vittorio Veneto nel centro della frazione, e dopo l'impatto la donna alla guida della Panda si è subito fermata. Insieme al dolore per la perdita di Fogli, imprenditore del settore calzaturiero molto conosciuto sul territorio e impegnato nel mondo associativo, dopo l'incidente più cittadini hanno portato all'attenzione il tema della sicurezza stradale lungo la Tosco Romagnola. Sempre sul quotidiano la sindaca Linda Vanni, sottolineando la pericolosità non solo a Capanne ma anche a Casteldelbosco e San Romano, evidenzia che la strada è di proprietà di Anas e che le criticità sono state segnalate. Nei mesi scorsi sulla questione si è tenuto un incontro, per misure di intervento volte a far limitare la velocità.

La salma dell'89enne è a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dell'autopsia, in seguito si terranno i funerali. Espresso cordoglio della sindaca, dalla Parrocchia di Capanne che ha ricordato Fogli come "volontario instancabile", e dal Palio Der Barroccio: "Solo sabato eravamo insieme a parlare, ad ascoltare i suoi racconti e a registrare la nostra intervista" scrivono in un post pubblicato tramite la propria pagina social. "Non avremmo mai pensato che quelle parole sarebbero state le ultime che avremmo raccolto da lui. Siamo profondamente colpiti e addolorati. Un abbraccio alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Ciao Mario".

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