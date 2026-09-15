La Città Metropolitana restituisce l'ultimo piano del Liceo 'Dante' agli studenti

Martedì 15 settembre 2026, nell'accogliere gli studenti per il nuovo anno scolastico, la Sindaca metropolitana Sara Funaro ha portato allo storico istituto “Dante” gli auguri e un segnale concreto di ripartenza: un intero piano riqualificato, sicuro, moderno e interamente dedicato all'arte e alla musica.

Insieme alla Sindaca erano presenti l’Assessora all’educazione del Comune di Firenze Benedetta Albanese e il dirigente scolastico Marco Poli, per una visita agli ambienti interessati ai lavori di riqualificazione che hanno cambiato il volto dell'ultimo piano e della copertura dello storico istituto fiorentino.

L’intervento, del valore complessivo di 1.576.000 euro, rappresenta una risposta tangibile della Città Metropolitana di Firenze alle esigenze delle nuove generazioni. I locali del quarto piano e la copertura dello storico edificio, a lungo inagibili, sono stati restituiti alla comunità scolastica dopo la conclusione di un progetto di profonda rigenerazione.

È stata realizzata la ricostruzione completa del tetto del corpo centrale con una nuova orditura in legno di abete a vista in sostituzione della struttura precedente, migliorando anche dal punto di vista sismico il fabbricato. Ambienti caldi, accoglienti e sicuri, pensati specificamente per la vocazione musicale del liceo, ospiteranno spazi dedicati a attività artistico-performative e musicali collettive, completi di aree protette per custodire i preziosi strumenti dei giovani musicisti.

Sono state eliminate le barriere architettoniche, raccordando il piano all'ascensore tramite una nuova rampa per disabili e realizzando servizi igienici dedicati. Anche il comfort termo-acustico e la sostenibilità sono stati messi al centro del progetto: i ragazzi studieranno sotto lucernari di ultima generazione ad isolamento termico, illuminati da luci a Led ad alta efficienza e avvolti da un moderno impianto di climatizzazione a pompa di calore, progettato per non disturbare l'acustica delle performance musicali.

Un cantiere complesso, durato circa 22 mesi. Nonostante le sopravvenute esigenze strutturali e di armonizzazione dei lavori con il calendario scolastico per non interrompere la didattica, la Città Metropolitana ha portato a compimento l'opera con varianti mirate, venendo incontro alle necessità manifestate dall’istituto.

L'intervento è stata promosso e coordinato dalla Direzione Edilizia della Città Metropolitana di Firenze, sotto la guida del Dirigente Ingegner Gianni Paolo Cianchi, con la gestione del Responsabile Unico del Procedimento Architetto Lorenzo Di Bilio e dell'Assistente al RUP Dottor Architetto Marco Vannuccini. I lavori sono stati aggiudicati nel 2024, con l'affidamento dei servizi tecnici di Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza e pratiche autorizzative al raggruppamento temporaneo Rtp Collettivo 21.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa