Lite al Cas di Massarella, soccorso un uomo rimasto ferito

Tensioni al Cas di Massarella tra tre ospiti sono sfociate ieri sera in una colluttazione, rendendo necessario l'intervento dei sanitari del 118, che hanno soccorso e trasportato all'ospedale San Giuseppe di Empoli un uomo rimasto ferito alla testa. A riportare la notizia è oggi il quotidiano La Nazione: secondo quanto ricostruito la lite sarebbe stata scaturita da motivi legati alla cena, in un contesto dove convivono culture diverse con vissuti spesso difficili.

Lo scontro sarebbe avvenuto intorno alle 21.30, con l'arrivo delle ambulanze al Centro di accoglienza straordinaria gestito dal Movimento Shalom sulle colline di Fucecchio. Sul quotidiano un cittadino, sottolineando l'impegno di Shalom come "meritorio" aggiunge che non è la prima volta che si verificano litigi, chiedendo più controlli. Sottolineato inoltre che la zona si trova già ad affrontare il problema, che niente ha a che vedere con la struttura, dello spaccio: riconosciuto il lavoro delle forze dell'ordine, i residenti chiedono ulteriori interventi. La dirigenza Shalom evidenzia che si tratta di episodi che non devono accadere mentre l'uomo soccorso, che ha riportato una ferita non grave, è stato medicato. Come aggiunto dal direttore Luca Gemignani, trattandosi di persone adulte, in quella tipologia di struttura non è prevista la presenza di un operatore di notte. "Purtroppo - aggiunge - può capitare che tra persone che condividono lo stesso tetto nasca un diverbio".

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